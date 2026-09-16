ABD'nin kripto tasarısı Senatoda takıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

ABD'nin kripto tasarısı Senatoda takıldı

ABD\'nin kripto tasarısı Senatoda takıldı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ABD Senatosu, kripto piyasasına federal çerçeve getirmeyi amaçlayan CLARITY tasarısının görüşülmesine geçemedi. Kritik usul oylaması gerekli çoğunluğu bulamazken bir Cumhuriyetçi senatörün son hamlesi yeniden oylama yolunu açık tuttu.

Senato salı günü CLARITY tasarısının Genel Kurulda görüşülmesine geçilmesini sağlayacak önergeyi oyladı. Önerge yalnızca 49 destek oyu aldı. Sürecin ilerleyebilmesi için gereken 60 oya ulaşılamadı.

Oylama tasarının nihai kabulü için yapılmadı. Kabul edilmesi hâlinde Senato, kripto varlıkların sınıflandırılması ile ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu ve Emtia Vadeli İşlemler Komisyonu arasındaki yetki paylaşımını düzenleyen metni tartışmaya başlayacaktı.

Demokrat senatörler, kamu görevlileri ile ailelerinin kripto faaliyetlerine uygulanacak etik hükümleri yetersiz buldu. Bazı üyeler tahmin piyasaları, kolluk kuvvetlerinin yetkileri ve stablecoin ödülleri konusunda da daha güçlü sınırlamalar istedi. Demokratların tamamının yanı sıra dört Cumhuriyetçi senatör de önergeye karşı oy kullandı.

ABD SENATOSUNDA YENİDEN OYLAMA YOLU AÇILDI

Cumhuriyetçi Senatör Thom Tillis ilk olarak önergeyi destekledi, ardından oyunu usul gereği değiştirdi. Tillis daha sonra sonucun yeniden değerlendirilmesine imkân tanıyan önergeyi sundu. Bu hamle, Senato liderliğinin aynı konu için yeni bir oylama istemesinin önünü açık tutuyor.

Sektör temsilcileri sonucu büyük bir gerileme olarak değerlendirdi. Buna karşılık tasarının destekçileri, iki parti arasında birçok maddede ilerleme sağlandığını ve görüşmelerin tamamen sona ermediğini savundu. Yeniden oylama yapılabilmesi için etik hükümler ve stablecoin ödülleri üzerindeki anlaşmazlıkların giderilmesi gerekiyor.

CLARITY tasarısı daha sonra 60 oya ulaşsa bile doğrudan yasalaşmayacak. Metnin Senato görüşmelerini ve nihai oylamayı geçmesi, farklı bir sürüm kabul edilirse Temsilciler Meclisinin de değişiklikleri onaylaması gerekecek. Son oylama bu takvimi geciktirdi fakat tasarıyı resmen sona erdirmedi.

Amerika Birleşik Devletleri, Kripto Para, Son Dakika

Son Dakika Kripto Para ABD'nin kripto tasarısı Senatoda takıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İlk kez açıkladılar ABD, uzaya silah konuşlandırdı İlk kez açıkladılar! ABD, uzaya silah konuşlandırdı
Balkondan düşen 62 yaşındaki adam yaşamını yitirdi Balkondan düşen 62 yaşındaki adam yaşamını yitirdi
UEFA kararını verdi Türkiye’nin iki final başvurusu da kabul edilmedi UEFA kararını verdi! Türkiye'nin iki final başvurusu da kabul edilmedi
Pilot kıyafetiyle İstanbul Havalimanı’ndan kaçtı Her yerde aranıyor Pilot kıyafetiyle İstanbul Havalimanı'ndan kaçtı! Her yerde aranıyor
Utanç davasında karar çıktı 65 yaşındaki kadına cinsel saldırıda mahkeme cezayı kesti Utanç davasında karar çıktı! 65 yaşındaki kadına cinsel saldırıda mahkeme cezayı kesti
Dev maçtaki ofsaytı vermeyen hakem bedelini ağır ödedi Dev maçtaki ofsaytı vermeyen hakem bedelini ağır ödedi

11:45
Ferdi’nin arkadaşı geliyor Fenerbahçe’ye Premier Lig’den yıldız
Ferdi'nin arkadaşı geliyor! Fenerbahçe'ye Premier Lig'den yıldız
11:41
Kayınpederinin evini basan damat ortalığı kan gölüne çevirdi: 3 ölü
Kayınpederinin evini basan damat ortalığı kan gölüne çevirdi: 3 ölü
11:38
Emekli ve memura ne kadar zam yapılacak Bakan Şimşek’ten açıklama var
Emekli ve memura ne kadar zam yapılacak? Bakan Şimşek'ten açıklama var
11:30
İsmail Kartal’dan radikal karar Olan Kerem’e oldu
İsmail Kartal'dan radikal karar! Olan Kerem'e oldu
11:06
Kritik veri öncesi altında rüzgar tersine döndü
Kritik veri öncesi altında rüzgar tersine döndü
10:51
Kadın-erkek karışık saf tutunca imam cenaze namazını kıldırmadı
Kadın-erkek karışık saf tutunca imam cenaze namazını kıldırmadı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.09.2026 12:26:23. #.0.3#
SON DAKİKA: ABD'nin kripto tasarısı Senatoda takıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement