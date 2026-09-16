ABD\'nin kripto tasarısı Senatoda takıldı

Senato salı günü CLARITY tasarısının Genel Kurulda görüşülmesine geçilmesini sağlayacak önergeyi oyladı. Önerge yalnızca 49 destek oyu aldı. Sürecin ilerleyebilmesi için gereken 60 oya ulaşılamadı.

Oylama tasarının nihai kabulü için yapılmadı. Kabul edilmesi hâlinde Senato, kripto varlıkların sınıflandırılması ile ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu ve Emtia Vadeli İşlemler Komisyonu arasındaki yetki paylaşımını düzenleyen metni tartışmaya başlayacaktı.

Demokrat senatörler, kamu görevlileri ile ailelerinin kripto faaliyetlerine uygulanacak etik hükümleri yetersiz buldu. Bazı üyeler tahmin piyasaları, kolluk kuvvetlerinin yetkileri ve stablecoin ödülleri konusunda da daha güçlü sınırlamalar istedi. Demokratların tamamının yanı sıra dört Cumhuriyetçi senatör de önergeye karşı oy kullandı.

ABD SENATOSUNDA YENİDEN OYLAMA YOLU AÇILDI

Cumhuriyetçi Senatör Thom Tillis ilk olarak önergeyi destekledi, ardından oyunu usul gereği değiştirdi. Tillis daha sonra sonucun yeniden değerlendirilmesine imkân tanıyan önergeyi sundu. Bu hamle, Senato liderliğinin aynı konu için yeni bir oylama istemesinin önünü açık tutuyor.

Sektör temsilcileri sonucu büyük bir gerileme olarak değerlendirdi. Buna karşılık tasarının destekçileri, iki parti arasında birçok maddede ilerleme sağlandığını ve görüşmelerin tamamen sona ermediğini savundu. Yeniden oylama yapılabilmesi için etik hükümler ve stablecoin ödülleri üzerindeki anlaşmazlıkların giderilmesi gerekiyor.

CLARITY tasarısı daha sonra 60 oya ulaşsa bile doğrudan yasalaşmayacak. Metnin Senato görüşmelerini ve nihai oylamayı geçmesi, farklı bir sürüm kabul edilirse Temsilciler Meclisinin de değişiklikleri onaylaması gerekecek. Son oylama bu takvimi geciktirdi fakat tasarıyı resmen sona erdirmedi.