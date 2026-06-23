Avrupa dijital euro tasarısını onayladı

AB'nin çıkaracağı dijital euro, salı günü yapılan komite oylamasıyla bir adım daha yaklaştı. Komite üyesi Fernando Navarrete Rojas, paketin "vatandaşların nasıl ödeme yapacağını seçme özgürlüğünü koruduğunu" ve dijital euronun "nakdin yerini almadan onu tamamlayacağını" söyledi.

Onaylanan taslağa göre dijital euro, ECB tarafından çıkarılacak ve hem çevrim içi hem çevrim dışı çalışacak. Çevrim içi ödemeler hesap tabanlı bir sistemle, çevrim dışı ödemeler ise yerel cihaz depolamasıyla yapılacak. Çevrim dışı işlev fiziksel nakde eşdeğer olacağından cihazın kaybedilmesi, paranın geri ödemesiz kaybı anlamına gelecek. Taslak ayrıca, işlemleri kişisel verileri ifşa etmeden doğrulayan sıfır bilgi kanıtı (ZKP) gibi gizlilik teknolojilerini içeriyor ve ECB kişisel kimlik verilerine erişemeyecek.

İŞLETMELER DİJİTAL EUROYU 24 SAAT TUTABİLECEK

Taslak, finansal istikrarı korumak için bireylerin tutabileceği dijital euro miktarına üst sınır getiriyor. Bu limitler, ECB'nin tavsiyeleri doğrultusunda Avrupa Komisyonu tarafından belirlenecek ve düzenli olarak gözden geçirilecek. Dijital euro faiz ödemeyecek, işletmeler ise gelen ödemeleri biriktirmek için parayı yalnızca 24 saate kadar geçici olarak tutabilecek. İşletmelerin dijital euroyu kabul etmesi genel olarak zorunlu olacak, yalnızca dijital ödeme almayan çok küçük firmalar ve serbest meslek sahipleri için istisnalar tanınacak. Hesap erişimi ve ödemeler gibi temel hizmetler ücretsiz olacak, çevrim dışı işlemler de ücret taşımayacak.

DİJİTAL EURO İÇİN 2029 HEDEFLENİYOR

Yasa ayrıca bankalar, ödeme sağlayıcıları ve düzenlemeye tabi kripto şirketlerini içeren geniş bir dağıtım modeli öngörüyor. Postaneler ve elektronik para sağlayıcıları da dijital euroyu euro bölgesi genelinde dağıtabilecek. Lansman öncesinde ECB'nin teknik kuralları tamamlaması, pilot testler yapması ve ödeme sağlayıcılarıyla koordinasyon kurması gerekecek. Nihai yasanın onaylanmasının ardından en az iki yıllık bir yürürlük süreci işleyecek.

Bu onay, ECB'nin 2020'de CBDC için zemin hazırlamasının ardından yürürlük yolundaki kritik bir engeli aştı. Proje, tamamlanmayan mevzuat nedeniyle defalarca ertelendi. ECB Yürütme Kurulu üyesi Piero Cipollone, eylülde dijital euronun büyük olasılıkla 2029'dan önce başlamayacağını öngörmüştü.

Dijital paraya yönelik kamu adımı, özel sektördeki benzer girişimlerle aynı döneme denk geldi. Düzenlemeye tabi bir euro stablecoini geliştiren Avrupa bankacılık konsorsiyumu Qivalis, geçen ay 25 yeni banka ekleyerek üye sayısını 37'ye çıkardı. Amsterdam merkezli konsorsiyum, 2026'nın ikinci yarısında lansman hedefliyor. Bu hamle, Avrupalı kurumların kripto piyasasının yaklaşık yüzde 98'ini oluşturan dolar tabanlı stablecoinlere alternatif oluşturma yarışına denk düştü.