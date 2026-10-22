Bankacılık devi kripto şirketi için imzayı attı

Anlaşma kapsamında Standard Chartered I H Limited, Zodia Custody'nin ana şirketinin tamamını devralacak. İşlem, Singapur, Hong Kong, Avustralya, Birleşik Arap Emirlikleri ve Lüksemburg'daki düzenlemeye tabi faaliyetleri kapsıyor. Satın alma bedeli açıklanmadı.

Bankanın bağlayıcı olmayan teklifi mayıs ayında kabul edilmişti. Nihai sözleşmelerin imzalanmasıyla süreç yeni aşamaya geçti. Devrin gerçekleşmesi için düzenleyici izinlerin yanı sıra olağan kapanış şartlarının da yerine getirilmesi gerekiyor.

KRİPTO SAKLAMA BANKANIN BÜNYESİNE KATILACAK

Satın alma tamamlandığında Zodia'nın dijital varlık saklama işi, Standard Chartered'ın menkul kıymet hizmetleri birimindeki mevcut faaliyetleriyle birleştirilecek. Banka, kurumsal müşterilere geleneksel menkul kı9ymetler ile dijital varlık hizmetlerini birlikte sunmayı hedefliyor.

Zodia Custody Üst Yöneticisi Richard Clark, şirketin uzmanlığını bankanın uluslararası ağıyla birleştirmenin kurumsal müşterilerin düzenlemeye tabi saklama hizmetlerine erişimini güçlendireceğini belirtti. Zodia, Bitcoin ve diğer dijital varlıkların kurumlar adına saklanması alanında faaliyet gösteriyor.

Standard Chartered son dönemde doğrudan kripto hizmetlerini de genişletiyor. Banka, Singapur'daki kurumsal müşteriler için kripto saklama hizmeti sunma planını bu ay duyurmuştu. Zodia anlaşması, bankanın bu alandaki büyüme sürecinin bir parçasını oluşturuyor.

YAZILIM İŞİ AYRI ŞİRKETE GEÇECEK

İşlem kapsamında Zodia Custody'nin dijital varlık yazılımı ve profesyonel hizmetler işi ayrılacak. İlgili varlıklar, bankanın girişim kolu SC Ventures bünyesinde kurulacak Zodia Solutions adlı bağımsız yapıya aktarılacak.

Zodia Solutions, Standard Chartered dahil finans kuruluşlarına dijital varlık hizmetleri için teknoloji altyapısı sağlayacak. Yeni yapının destekçileri arasında Northern Trust, NAB Ventures, SBI Ventures Asset ve Emirates NBD gibi kuruluşlar bulunuyor.

Banka, işlem nedeniyle mevcut Zodia Custody müşterilerine verilen hizmetlerde kesinti beklemediğini açıkladı. Satın almanın tamamlanması için yeni bir tarih paylaşılmadı.