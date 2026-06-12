Bernstein Dünya Kupası'ndan tahmin piyasalarına 10 milyar dolar hacim bekliyor - Son Dakika
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Bernstein Dünya Kupası'ndan tahmin piyasalarına 10 milyar dolar hacim bekliyor

Bernstein Dünya Kupası\'ndan tahmin piyasalarına 10 milyar dolar hacim bekliyor
12.06.2026 12:20
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Araştırma kuruluşu Bernstein, 2026 Dünya Kupası'nın tahmin piyasaları için bir dönüm noktası olduğunu ve sektöre 5 ila 10 milyar dolarlık tüketici hacmi getirebileceğini öngördü.

Bernstein analistlerine göre Kuzey Amerika'da başlayan turnuva, tahmin piyasaları sektörünün bugüne dek karşılaştığı en büyük hacim katalizörünü oluşturuyor. Kurum, etkinliğin sektöre 3 milyar doları aşan ek işlem hacmi ve 5 ila 10 milyar dolar arasında tüketici hacmi artışı getireceğini tahmin ediyor.

Tahmin piyasaları, kullanıcıların seçim, faiz kararı ya da spor sonucu gibi gerçek olayların sonucuna bağlı sözleşmeler alıp sattığı platformları ifade ediyor. 48 takıma çıkan turnuvada 104 maç oynanacak. Bu rakam, standart bir Dünya Kupası'ndan yaklaşık yüzde 60 daha fazla içeriğe denk geliyor. Üstelik etkinlik, çevrim içi spor bahislerinde tarihsel olarak en durgun dönem olan haziran ve temmuza denk geliyor.

DRAFTKINGS İÇİN 650 BİN YENİ HESAP BEKLENİYOR

Bernstein, turnuvanın en büyük kazananı olarak DraftKings'i gösteriyor. Şirketin tahmin ürünü DraftKings Predictions, California, Teksas ve Florida'da sunabildiği tek yasal spor ürünü olarak öne çıkıyor. Bu üç eyalet, ABD'deki Hispanik nüfusun yüzde 52'sini barındırıyor. Bernstein yalnızca Dünya Kupası döneminde yaklaşık 650 bin yeni hesap açılabileceğini ve şirketin 2026'yı yaklaşık 2 milyon hesapla kapatabileceğini öngörüyor. Kurum, DraftKings'in Telemundo iş birliğini ve İspanyolca uygulamasını bu kesime ulaşmada en güçlü kanal olarak değerlendiriyor.

Robinhood ise turnuvanın açılış gününü, ortağı Susquehanna ile kurduğu CFTC lisanslı borsa ve takas kurumu Rothera'nın ticari lansmanı için kullanıyor. Şirkette tahmin piyasaları geliri 2026'nın ilk çeyreğinde yıllık 415 milyon dolar hızına ulaştı ve Bernstein bunun yıl sonunda 586 milyon dolara çıkmasını bekliyor. Coinbase ise lansmanından iki ay sonra martta 100 milyon dolarlık yıllık gelir eşiğini aşarak Dünya Kupası sözleşmelerini Kalshi ortaklığıyla sunuyor.

Bernstein dağıtım gücünü belirleyici rekabet avantajı olarak görüyor. Robinhood'un 13 milyon, Coinbase'in 9 milyon aylık aktif kullanıcısı, saf tahmin platformlarının aynı ölçekte ulaşamayacağı bir erişim sunuyor.

KALSHI PAZAR PAYINI YÜZDE 57'YE ÇIKARDI

Sektörün tamamı mayısta yaklaşık 31,2 milyar dolar hacim işledi ve bu rakam nisana göre yaklaşık yüzde 5 arttı. Kalshi aylık yüzde 21 büyümeyle 17,9 milyar dolara ulaştı. Borsanın pazar payı yaklaşık yüzde 57'ye yükseldi. Polymarket'in küresel hacmi ise aynı dönemde yüzde 14,8 gerileyerek 7,1 milyar dolara indi.

Kuruma göre sektörün toplam hacmi 2030'da 1 trilyon dolara ulaşacak. Bu rakam 2025'te yaklaşık 51 milyar dolar düzeyinde seyrediyordu. Bernstein 2026 hacmini 240 milyar dolar olarak tahmin ediyor. Analistler sporun büyük bir giriş kapısı olduğunu ancak nihai hedef olmadığını vurguluyor.

Kripto Para, Son Dakika

Son Dakika Kripto Para Bernstein Dünya Kupası'ndan tahmin piyasalarına 10 milyar dolar hacim bekliyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bernstein Dünya Kupası'ndan tahmin piyasalarına 10 milyar dolar hacim bekliyor - Son Dakika
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