Bessent, ABD'nin kripto liderliği ve Bitcoin rezervi planlarını teyit etti
Kripto Para

Bessent, ABD'nin kripto liderliği ve Bitcoin rezervi planlarını teyit etti

21.01.2026 15:33
ABD Hazine Bakanı Scott Bessent, Davos'taki Dünya Ekonomik Forumu'nda Trump yönetiminin kripto para inovasyonunda küresel liderlik hedefini ve stratejik Bitcoin rezervi planlarını yineledi.

Bessent, İsviçre'nin Davos kentinde düzenlenen yıllık Dünya Ekonomik Forumu toplantısında basın mensuplarına yaptığı açıklamada, ABD'nin dijital varlıklar alanında "en iyi düzenleyici çerçeveyi" oluşturmayı hedeflediğini vurguladı. Gazeteci Christine Lee'nin stratejik Bitcoin rezerviyle ilgili sorusuna yanıt veren Bessent, "Dijital varlıklar ve yaratıcılık için en iyi düzenleyici rejimi oluşturarak inovasyonu teşvik etmek istiyoruz." dedi.

STRATEJİK BİTCOİN REZERVİ PLANLARI

Başkan Donald Trump, Mart 2025'te imzaladığı yürütme emriyle ABD hükümetinin elindeki Bitcoin'lerin stratejik varlık olarak muhafaza edilmesini ve rezervin genişletilmesi için "bütçe-nötr" stratejiler geliştirilmesini kararlaştırmıştı. Yürütme emrine göre rezervdeki ilk Bitcoin'ler cezai veya hukuki el koyma işlemlerinden elde edilecek ve rezerve aktarılan Bitcoin'ler satılamayacak.

Bessent, Samourai Wallet geliştiricileri Keonne Rodriguez ve William Lonergan Hill'in suçunu kabul etmesiyle el konulan 6 milyon dolar değerindeki Bitcoin hakkındaki soruyu yanıtsız bıraktı. Beyaz Saray kripto danışmanı Patrick Witt, geçen hafta söz konusu Bitcoin'lerin tasfiye edilmediğini ve dolayısıyla Trump'ın yürütme emriyle çelişmediğini açıklamıştı.

Bessent, hükümetin yaklaşımını, "Bu hükümetin politikası, zararlar tazmin edildikten sonra el konulan Bitcoin'leri dijital varlık rezervimize eklemektir. Bitcoin rezervi konusundaki görüşümüz şuydu: Önce satışları durdurmamız gerekiyordu, bunu yaptık. Artık varlık el koymalarından elde edilenleri ekleyebiliriz." sözleriyle açıkladı.

Kripto Para, Son Dakika

