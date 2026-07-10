Binance eş CEO'su MiCA sonrası tabloyu ilk kez paylaştı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Binance eş CEO'su MiCA sonrası tabloyu ilk kez paylaştı

Binance eş CEO\'su MiCA sonrası tabloyu ilk kez paylaştı
10.07.2026 18:15
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Binance, AB'nin lisans geçiş son tarihinden önce Yunanistan'daki MiCA başvurusunu geri çekmiş ve etkilenen Avrupalı kullanıcılara hizmetini durdurmuştu. Borsanın eş CEO'su Richard Teng, bu adımın ardından yaşanan para çıkışlarının dökümünü ilk kez paylaştı.

Teng'e göre çekilen fonların yüzde 70'i kişisel cüzdanlara, yalnızca yüzde 30'u MiCA düzenlemesine tabi platformlara gitti. Eş CEO, Singapur'daki bir zirvede konuşarak kişisel cüzdanlara taşınan varlıkların lisanslı borsalarda geçerli olan denetim, kara para aklamayla mücadele ve müşterini tanı kontrollerinin dışında kaldığını vurguladı. Teng, "Fonlar kişisel cüzdana geçtiğinde risk aslında artıyor, o halde MiCA rejimi kullanıcı riskini en aza indirme amacına gerçekten hizmet ediyor mu?" sözleriyle düzenlemeyi eleştirdi.

Geçiş döneminde borsadan 29 Haziran haftasında yaklaşık 1,23 milyar dolar net çıkış yaşandı. Teng, tam uyumlu olduğuna inandıkları başvuruyu onaydaki gecikmelerin ardından, kullanıcıları çok kısa bir geçiş süresiyle baş başa bırakmamak için çektiklerini söyledi. Binance kurucusu Changpeng Zhao ise geçen ay başvurunun onaya çok yaklaştığını ancak "siyasi güçlerin" devreye girdiğini öne sürmüştü.

Teng, Binance'ı operasyonlarını uçtan uca denetleyen bir ana düzenleyiciye sahip tek küresel kripto borsası olarak tanımladı. Eş CEO'ya göre Abu Dabi Finansal Hizmetler Düzenleme Kurumu, 18 aylık bir inceleme sürecinin ardından şirketin yönetişimini, kara para aklamayla mücadele ve müşterini tanı süreçlerini, işlem izlemesini, listeleme politikalarını ve cüzdan yönetimini denetliyor.

BINANCE 323 MİLYON KULLANICIYA ULAŞTI

Eş CEO, Avrupa'dan çekilmesine rağmen kıtayı terk etmediklerini, birkaç AB ülkesinin borsayı yerel lisans başvurusuna davet ettiğini ancak bu ülkeleri açıklamadığını söyledi. Borsa aynı zamanda Asya'da agresif bir genişleme planlıyor. Teng, Binance'ın Japonya, Güney Kore, Tayland, Endonezya, Avustralya, Hindistan ve Pakistan'da lisanslı olduğunu ve kısa süre önce Blockshow ortaklığıyla Filipinler'de faaliyete geçtiğini aktardı.

Binance bu yıl bölgede yeni lisanslar almayı beklerken şu anda dünya genelinde kriptoya erişimi olan yaklaşık 740 milyon kişinin 323 milyonuna hizmet veriyor.

Richard Teng, Kripto Para, Yunanistan, CEO, Son Dakika

Son Dakika Kripto Para Binance eş CEO'su MiCA sonrası tabloyu ilk kez paylaştı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İzmir’de sokak ortasında tüfekle dehşet saçan şehir magandaları kıskıvrak yakalandı İzmir'de sokak ortasında tüfekle dehşet saçan şehir magandaları kıskıvrak yakalandı
Firari hükümlü polisten kaçmak için 4 metreden atladı, hastaneden cezaevine gönderildi Firari hükümlü polisten kaçmak için 4 metreden atladı, hastaneden cezaevine gönderildi
Kocaeli’nde, tartıştığı amcasını palayla öldüren yeğen yakalandı Kocaeli'nde, tartıştığı amcasını palayla öldüren yeğen yakalandı
MHP Genel Başkan Yardımcısı İsmail Özdemir: Yakında Türkiye gündemini ilgilendirecek bazı önemli yasal süreçler başlayacak MHP Genel Başkan Yardımcısı İsmail Özdemir: Yakında Türkiye gündemini ilgilendirecek bazı önemli yasal süreçler başlayacak
Cumhurbaşkanı Erdoğan zirveyi değerlendirdi: Türkiye’nin NATO’nun merkezi aktörü olduğunu gösterdik Cumhurbaşkanı Erdoğan zirveyi değerlendirdi: Türkiye'nin NATO'nun merkezi aktörü olduğunu gösterdik
Topa Avrupa Parlamentosu da girdi FIFA Başkanı Infantino’nun başı belada Topa Avrupa Parlamentosu da girdi! FIFA Başkanı Infantino'nun başı belada

18:23
CHP’de 7 il başkanı görevden alındı
CHP’de 7 il başkanı görevden alındı
17:53
Trump: Ateşkesin sona erdiğini İran’a ilettik
Trump: Ateşkesin sona erdiğini İran'a ilettik
17:33
Bakan Fidan: CAATSA konusunda uygun adımları atıyoruz, kısa sürede neticeye ulaşacağız
Bakan Fidan: CAATSA konusunda uygun adımları atıyoruz, kısa sürede neticeye ulaşacağız
17:30
Gazeteci Mehmet Akif Ersoy hakkında hazırlanan iddianame kabul edildi
Gazeteci Mehmet Akif Ersoy hakkında hazırlanan iddianame kabul edildi
16:44
Kulisler kaynıyor İmamoğlu yeni parti için kararını verdi, bir de talebi var
Kulisler kaynıyor! İmamoğlu yeni parti için kararını verdi, bir de talebi var
15:38
İki ilde alarm Et ürünlerinde mide bulandıran bulgu
İki ilde alarm! Et ürünlerinde mide bulandıran bulgu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.07.2026 18:42:00. #7.13#
SON DAKİKA: Binance eş CEO'su MiCA sonrası tabloyu ilk kez paylaştı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.