Binance yaptırım engelinin kalkmasıyla o ülkede hizmete başladı - Son Dakika
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Kripto Para

Binance yaptırım engelinin kalkmasıyla o ülkede hizmete başladı

Binance yaptırım engelinin kalkmasıyla o ülkede hizmete başladı
12.06.2025 17:46
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Dünyanın en büyük kripto para borsalarından Binance, Donald Trump yönetiminin Mayıs ayında Suriye yaptırımlarını kaldırmasının ardından ülkede hizmete başladı. Platform, 21,4 milyon nüfuslu Suriye'deki kullanıcılara Bitcoin dahil 300'den fazla kripto para imkânı sunuyor. Bu gelişme, kripto sektöründe önemli bir pazar genişlemesi anlamına geliyor.

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio'nun 23 Mayıs tarihli kararıyla Suriye üzerindeki ekonomik yaptırımlar kalkarken, Avrupa Birliği de benzer adımları izledi. Bu gelişmeler, Binance gibi global kripto platformlarının coğrafi kısıtlamalarını gözden geçirmesine ve yeni pazarlara açılmasına olanak tanıdı.

Trump'ın Kararı Binance İçin Suriye Kapısını Açtı

Firmanın açıkladığına göre "Geçerli yaptırımlara uyum çerçevesinde, Binance gibi platformlar daha önce Suriye'deki kullanıcılara hizmet vermiyordu." denildi. En son yaptırım hafifletmesiyle Suriye'nin artık kullanım şartları kapsamında yasaklı ülke olarak sınıflandırılmadığı eklendi.

Binance'in Suriye'deki kullanıma sunumu tam erişim özelliği içermekte olup, Suriyelilerin Bitcoin (BTC), XRP, Dogecoin (DOGE), Shiba Inu (SHIB), Toncoin (TON), Bitcoin Cash (BCH) dahil olmak üzere en az 300 token ticareti yapmasına olanak tanımaktadır.

Spot ticaret, eşler arası (P2P) değişim, vadeli işlem ticareti ve kazanç programları dahil olmak üzere tüm hizmetler, yalnızca kullanıcılar Binance'in Müşteriyi Tanıma (KYC) kontrollerini tamamladıktan sonra kullanılabilir durumda olacak.

Uluslararası Para Fonu'ndan (IMF) alınan verilere göre, Suriye'nin 2010 yılında 21,4 milyon nüfusu vardı ve kişi başına düşen GSYİH tahmini 2.810 dolardı. Bazı tahminlere göre, 2016 yılı itibariyle Suriye kökenli 13 milyona kadar insan ülke dışında yaşıyor.

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Son Dakika Kripto Para Binance yaptırım engelinin kalkmasıyla o ülkede hizmete başladı - Son Dakika

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