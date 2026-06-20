Binance'in MiCA sorunu ECB'nin rolünü gündeme getirdi - Son Dakika
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Binance'in MiCA sorunu ECB'nin rolünü gündeme getirdi

Binance\'in MiCA sorunu ECB\'nin rolünü gündeme getirdi
20.06.2026 09:02
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Binance'in Yunanistan'daki MiCA lisans başvurusunun çıkmaza girmesi, lisans yetkisi bulunmayan Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) sürece gayri resmi biçimde dahil olup olmadığını gündeme getirdi. Hukukçulara göre MiCA, ECB'nin ulusal düzenleyicilerle görüşmesini engellemiyor ama nihai karar ulusal otoritede kalıyor.

Avrupa Birliği'nin kripto varlık düzenlemesi MiCA kapsamında Binance'in Yunanistan'da yürüttüğü lisans başvurusunun tıkanması, lisans kararlarında resmi yetkisi bulunmayan ECB'nin süreçte gayri resmi bir rol oynayıp oynamadığı sorusunu büyüttü. MiCA, kripto varlık hizmet sağlayıcı (CASP) lisanslarının onayını ulusal yetkili otoritelere bırakıyor. Ancak hukukçulara göre düzenlemenin metni, ECB dahil diğer AB kurumlarının inceleme sürecinde bu otoritelerle iletişim kurmasını engellemiyor.

Lesperance & Associates kurucusu hukukçu David Lesperance, "MiCA çerçevesinde ECB gibi üçüncü bir tarafın, Binance'in başvurusu hakkında ulusal otoriteye görüş bildirmesini engelleyecek hiçbir şey yok." ifadesini kullandı.

ECB Başkanı Christine Lagarde, Yunanistan Başbakanı Kyriakos Mitsotakis'e Binance'in Avrupa'da istenmediği yönünde sinyal verdi. Bu haber, salı günü Yunanistan'ın piyasa düzenleyicisinin Binance'in MiCA başvurusunu reddetmeye hazırlandığını öne süren bir haberin ardından geldi. İddialar, MiCA geçiş döneminin 1 Temmuz'da sona ermesine iki haftadan az bir süre kala ortaya çıktı. Bu tarih, hangi kripto şirketlerinin AB genelinde lisans rejimi altında faaliyet sürdürebileceğini belirleyecek.

MİCA'DA KARAR YETKİSİ ULUSAL DÜZENLEYİCİDE

MiCA kapsamında CASP lisanslarını ECB gibi AB düzeyindeki kurumlar yerine ulusal düzenleyiciler veriyor. Binance'in Yunanistan'daki başvurusunda bu yetki Yunanistan Sermaye Piyasası Komisyonu'nda (HCMC) bulunuyor. Ocakta MiCA lisansı için başvuran borsa, reddedilme haberinin ardından yayımladığı blog yazısında HCMC'nin incelemeyi tamamlayıp başvuruyu uygun bulduğunu savundu. Binance ayrıca başvurunun Avrupa Menkul Kıymetler ve Piyasalar Otoritesi (ESMA) düzeyinde incelendiğini ve ESMA'nın onayı ilerleteceğine inandığını belirtti. Ancak ESMA, MiCA kapsamında CASP lisanslarını kendisi onaylamıyor.

Digital & Analogue Partners'tan hukukçu Yuriy Brisov, HCMC'nin Binance'in başvurusuna ilişkin henüz bir karar yayımlamadığını belirtti. Brisov'a göre MiCA, ECB'nin ulusal bir düzenleyiciyle konuşmasını, ona danışmasını veya endişelerini paylaşmasını engelleyen hiçbir hüküm içermiyor. Ancak ECB'nin sürece dahli, MiCA'nın borsa lisanslarında değil yalnızca stablecoin ihraççılarına ilişkin bölümlerinde açıkça tanımlanıyor. Brisov, "Bu, MiCA'nın borsa lisansı bölümüne değil stablecoin bölümüne yerleştirdiği bir endişe." dedi.

ECB'NİN STABLECOİN ENDİŞESİ ÖNE ÇIKTI

ECB, özel sektörün ihraç ettiği stablecoinlere yönelik kaygılarını sürekli dile getiriyor ve bunun yerine merkez bankası parasına dayalı tokenlaştırılmış finansal altyapıyı savunuyor. Basına yansıyan bilgiler, Lagarde'ın bu girişimini de stablecoin tartışmasıyla ilişkilendiriyor. Lagarde, Avrupa'nın özel stablecoinlere bel bağlamak yerine düzenlemeye tabi takas sistemlerine öncelik vermesi gerektiğini dile getiriyor. ECB Yürütme Kurulu üyesi Isabel Schnabel ise stablecoinlerin ABD doları hakimiyetini güçlendirebileceği uyarısında bulundu.

Piyasa verileri, Binance'i dünyanın en büyük stablecoin borsası ve stablecoin likiditesinin başlıca merkezi olarak gösteriyor. CryptoQuant'ın şubatta paylaşılan verilerine göre Binance, merkezi borsalardaki toplam stablecoin rezervlerinin yaklaşık yüzde 65'ini oluşturan 47,5 milyar dolarlık stablecoin tutuyordu. Bu rakam, bir yıl önceki yaklaşık 35,9 milyar dolarlık seviyeden yükseldi. Basına yansıyan bilgilere göre Binance'in Avrupa'daki son seçeneği Fransa olabilir ama şirketin burada henüz resmi bir başvurusu bulunmuyor.

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Son Dakika Kripto Para Binance'in MiCA sorunu ECB'nin rolünü gündeme getirdi - Son Dakika

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