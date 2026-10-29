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Bitcoin devinin ödeme düzeni değişiyor

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Bitcoin devinin ödeme düzeni değişiyor
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Strategy hissedarları, dört imtiyazlı hisse sınıfında günlük temettü düzenine geçişi onayladı. Şirket, Bitcoin stratejisinde kullandığı finansman araçlarını yatırımcılar için daha cazip hale getirmeyi amaçlıyor. İlk ödemelerin kasımda başlaması planlanıyor.

Yönetim Kurulu Başkanı Michael Saylor'ın açıkladığı ön sonuçlara göre, kullanılan oyların yüzde 99,3'ü değişikliği destekledi. Karar, STRF, STRC, STRK ve STRD kodlarıyla işlem gören imtiyazlı hisseleri kapsıyor. Strategy'nin MSTR kodlu adi hisseleri bu günlük temettü uygulamasına dahil değil.

HER GÜN HESAPLANACAK, İŞ GÜNÜNDE ÖDENECEK

Yeni düzende hafta sonları ve tatiller dahil her takvim günü için temettü hakkı belirlenecek. Ödemeler ise izleyen iş gününde yapılacak. Böylece günlük hesaplama, yatırımcının hesabına haftanın yedi günü ayrı ayrı ödeme yapılması anlamına gelmeyecek.

Hafta sonuna veya tatile denk gelen tutarlar birleştirilerek sonraki iş gününde ödenecek. Şirketin verdiği örnekte, 6 Kasım Cuma ile onu izleyen cumartesi ve pazar günlerine ait temettüler 9 Kasım Pazartesi birlikte yatırılacak. Hak sahipliğinin belirlenmesinde işlemlerin takas süresi de dikkate alınacak.

STRC için günlük düzende ilk hak sahipliği tarihinin 1 Kasım, ilk ödeme tarihinin 2 Kasım olması öngörülüyor. STRF, STRK ve STRD'de ise ilk hak sahipliği tarihi 1 Ocak 2027, ilk ödeme tarihi 4 Ocak 2027 olarak planlanıyor. Geçiş, her hisse sınıfı için değiştirilmiş koşulların resmî olarak kayda geçirilmesine bağlı bulunuyor.

Düzenleme, tek başına temettü oranlarını veya şirketin toplam temettü yükümlülüğünü artırmıyor. Esas değişiklik, hak sahipliğinin daha sık belirlenmesi ve ödemelerin günlük düzene taşınması olacak. STRC'de yılda 24 olan hak sahipliği tarihi sayısı 365'e çıkacak.

BİTCOİN FİNANSMANINI DESTEKLEMEYİ HEDEFLİYOR

Strategy, imtiyazlı hisse satışlarını Bitcoin stratejisinin finansmanında kullanıyor. Şirket, daha sık ödemenin yatırımcıların temettüyü yeniden değerlendirmek için beklediği süreyi azaltacağını, likiditeyi ve fiyat istikrarını destekleyebileceğini savunuyor.

Bu araçlara ilginin artması, şirketin sermayeye erişimini kolaylaştırabilir. Ancak hissedarların onayladığı değişiklik yeni bir Bitcoin alımı açıklaması içermiyor.

Oylama, Strategy'nin önceki hafta Bitcoin alımlarına ara verip 204,9 milyon dolarlık STRC hissesi geri aldığı dönemin ardından geldi. Şirketin Bitcoin varlığı 848 bin 517 adette kalmıştı. Günlük temettüye geçişte ilk aşamayı, kasım başında STRC için planlanan ödemeler oluşturacak.

Kripto ParaTemettüBitcoinSon Dakika

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