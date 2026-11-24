Lider kripto para Bitcoin'e (BTC) yatırım yapan ABD'deki spot ETF'lerden pazartesi 569,7 milyon dolar daha çıktı. Böylece kasımdaki toplam çıkış 4,7 milyar dolara ulaştı ve haziranda görülen 4,51 milyar dolarlık aylık rekoru geride bıraktı.

Bir araştırma şirketinin cuma itibarıyla verilerine göre son 30 günde çıkış 4,57 milyar dolara ulaşmıştı. Fonların toplam net varlığı da eylül ortasındaki yaklaşık 110 milyar dolardan 71,35 milyar dolara geriledi.

4 HAFTADA 4,34 MİLYAR DOLAR ÇIKTI

Fonlardan geçen hafta 1,79 milyar dolar çıktı. Bu, fonların Ocak 2024'te işlem görmeye başlamasından bu yana üçüncü en büyük haftalık çıkış oldu. Rekor Şubat 2025'te 2,61 milyar dolarla kırılmıştı.

Art arda dört haftadır süren çıkışların toplamı 4,34 milyar dolara ulaştı. Geçen haftaki çıkışın 1,37 milyar doları, yani yaklaşık yüzde 76'sı BlackRock'ın iShares Bitcoin Trust (IBIT) fonundan geldi. Pazartesi günkü çıkışın 509,3 milyon doları da bu fondan geldi.

LVRG Research'ten Dan Khus, dört haftalık serinin önceki kısa ve tek olaylara bağlı çıkışlara göre "daha yapısal göründüğünü" söyledi. Analist Rick Maeda ise çıkışların Bitcoin 80 bin dolar civarından 60 binli seviyelere gerilerken geldiğini ve "büyük ölçüde risk azaltma" olduğunu belirtti.

ETHEREUM FONLARINDA 8 HAFTALIK ÇIKIŞ

Ethereum'a (ETH) yatırım yapan spot ETF'lerden de geçen hafta 300 milyon doları aşan çıkış oldu ve fonlar art arda sekizinci haftayı eksiyle kapattı. Son 30 günde Ethereum fonlarından 1,53 milyar dolar çıktı, pazartesi de 84,9 milyon dolarlık çıkış oldu.

XRP'ye yatırım yapan fonlar da 11,1 milyon dolarlık çıkışla ilk kez art arda üç haftayı eksiyle kapattı. Solana'ya (SOL) yatırım yapan fonlara ise geçen hafta 4,38 milyon dolar net giriş oldu. Yayım sırasında son 24 saatte yüzde 1,9 değer kaybeden Bitcoin 60 bin 200 dolardan işlem görüyor.