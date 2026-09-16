Bitcoin Fed öncesi kritik eşiği kaybetti - Son Dakika
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Bitcoin Fed öncesi kritik eşiği kaybetti

Bitcoin Fed öncesi kritik eşiği kaybetti
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ABD Merkez Bankası (Fed), bu akşam faiz kararını açıklayacak. Bitcoin karar öncesinde 76 bin doların altında kalırken piyasa fiyatlaması faiz artışı ihtimalini yüzde 95'in üzerine taşıdı. Yatırımcıların odağı kararın büyüklüğüne ve sonrasındaki mesajlara çevrildi.

Bitcoin salı günü yüzde 3'ten fazla değer kaybederek 76 bin doların altına indi. Satış büyük kripto paralara da yayıldı. Güncel verilere göre toplam kripto piyasasının değeri 2,58 trilyon dolara gerilerken son 24 saatteki kayıp yüzde 2,46'ya ulaştı.

ABD faiz vadeli işlemlerindeki güncel fiyatlama, faizin sabit bırakılmasına yüzde 4,3 ihtimal veriyor. Piyasa 25 baz puanlık artışı yüzde 53,4, 50 baz puanlık artışı ise yüzde 42,3 olasılıkla fiyatlıyor. Bu dağılım, yatırımcıların artışın büyüklüğü konusunda ikiye ayrıldığını gösteriyor.

Faiz artışının büyük ölçüde fiyatlanması, kararın büyüklüğünü, karar metnini ve Fed Başkanı Kevin Warsh'ın açıklamalarını daha önemli hale getiriyor. Piyasa, olası artışın tek seferlik bir adım mı yoksa yeni bir sıkılaşma döneminin başlangıcı mı olacağına ilişkin işaret arayacak.

FED'İN SONRAKİ ADIMLARI BELİRLEYİCİ OLACAK

Yüksek faiz, ABD Hazine tahvillerinin getirisini desteklerken Bitcoin gibi sabit gelir sağlamayan varlıkların karşısındaki alternatifi güçlendiriyor. Borçlanma maliyetinin yükselmesi kaldıraçlı işlemleri de pahalılaştırarak kripto piyasasındaki risk iştahını sınırlayabiliyor.

Son enflasyon verileri ile petrol fiyatlarındaki yükseliş, Fed'in sıkı duruşunu koruyabileceği beklentisini artırdı. Bu nedenle 25 baz puanlık artış tek başına sürpriz sayılmayabilir. Piyasanın yüzde 42,3 ihtimal verdiği 50 baz puanlık artış veya sonraki toplantılarda yeni artışlara açık kapı bırakılması satış baskısını büyütebilir.

Fed, faiz kararını 16 Eylül Çarşamba günü Türkiye saatiyle 21.00'de açıklayacak. Warsh'ın basın toplantısı saat 21.30'da başlayacak. Yayım sırasında Bitcoin 75 bin 935 dolardan işlem görüyor ve son 24 saatte yüzde 2,08 değer kaybetmiş durumda.

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Son Dakika Kripto Para Bitcoin Fed öncesi kritik eşiği kaybetti - Son Dakika

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