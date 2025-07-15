Bitcoin fiyatı balina satışlarıyla gerileyebilir - Son Dakika
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Kripto Para

Bitcoin fiyatı balina satışlarıyla gerileyebilir

15.07.2025 12:36
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Bitcoin fiyatı, balinaların Binance üzerindeki satışları nedeniyle 114 bin dolara gerileyerek CME vadeli işlemlerinde oluşan fiyat boşluğunu kapatabilir.

Hafta başında 123 bin dolarla tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaşan Bitcoin, salı günü yüzde 5 düşüşle 116 bin 850 dolara geriledi. Uzmanlar, fiyat düşüşünün büyük yatırımcıların (balinalar) Binance üzerinde gerçekleştirdiği kâr satışlarıyla bağlantılı olduğunu belirtiyor. CME vadeli işlemlerindeki fiyat boşluğunun kapatılması amacıyla Bitcoin'in kısa vadede 114 bin dolar seviyesine gerileyebileceği vurgulanıyor.

Binance Balina Aktivitesi Rekor Seviyeye Ulaştı

Piyasa analizlerine göre Bitcoin fiyatındaki son gerileme, Binance üzerindeki balina aktivitesindeki keskin artıştan kaynaklandı. Dünyanın en büyük kripto para borsası olan Binance'in balina aktivitesi endeksi, Bitcoin'in 122 bin dolarlık rekorunun ardından hızla yükseldi. Bu durum, büyük yatırımcıların önemli miktarda Bitcoin'i borsaya transfer ettiğini ve satış baskısının arttığını gösteriyor.

Verilere göre pazartesi günü balinalar, yaklaşık 1.800 BTC'yi Binance cüzdanlarına aktardı. Yapılan analizlere göre değeri 1 milyon doların üzerindeki işlemler, Binance üzerindeki toplam Bitcoin girişlerinin yüzde 35'inden fazlasını oluşturdu. Piyasa analistleri, bu hareketin büyük ölçekli yatırımcıların ya kâr realizasyonu ya da yüksek volatilite ortamında pozisyon almak amacıyla gerçekleştiğini ifade ediyor.

CryptoQuant analisti Crazzyblockk, bu gelişmeleri değerlendirirken, "Bu çapta satış baskısının en likit borsa üzerinde görülmesi, fiyat oynaklığının artma riskini de beraberinde getiriyor." dedi. Benzer şekilde Bitwise Avrupa Araştırma Başkanı André Dragosch da uzun vadeli yatırımcıların önemli ölçüde kâr realizasyonu yaptığını belirtti ve yüzde 98'lik Bitcoin arzının kârda olmasının düzeltme riskini yükselttiğine dikkat çekti.

Bitcoin'in son yükselişi, CME vadeli işlemlerinde 114 bin 380 dolar ile 115 bin 630 dolar arasında fiyat boşluğu oluşturdu. Tarihsel veriler, bu boşlukların genellikle fiyat hareketleriyle kapatıldığını ortaya koyuyor. Bu nedenle piyasa uzmanları, Bitcoin'in kısa süre içinde 114 bin dolara gerileyerek bu boşluğu doldurmasının muhtemel olduğuna işaret ediyor.

Kripto analisti Mikybull Crypto, Bitcoin'in ABD TÜFE verisi açıklaması sırasında CME boşluğunu kapattıktan sonra yükselişini sürdüreceğini öngörüyor. Ancak MN Capital kurucusu Michael van de Pope, düzeltmenin daha derinleşerek fiyatın 108 bin dolara kadar gerileyebileceği konusunda uyarıyor.

Kripto Para, Bitcoin, Son Dakika

Son Dakika Kripto Para Bitcoin fiyatı balina satışlarıyla gerileyebilir - Son Dakika

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