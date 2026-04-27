Bitcoin liderliğinde kripto ETP'ler dördüncü pozitif haftayı kaydetti
Bitcoin liderliğinde kripto ETP'ler dördüncü pozitif haftayı kaydetti

27.04.2026 15:31
Kripto borsada işlem gören ürünler geçen hafta 1,2 milyar dolarlık girişle dördüncü üst üste pozitif haftayı kaydetti. Yılın en uzun giriş serisinde dört haftanın toplamı 3,9 milyar dolara ulaşarak mart ayındaki 2,9 milyar dolarlık dört haftalık rekoru geçti.

Bitcoin geçen haftaki ETP girişlerinde öncülük etti ve 932,5 milyon dolar çekerek yılbaşından bu yana toplam girişleri 4 milyar dolara taşıdı. Bu girişlerin büyük bölümü ABD'de işlem gören spot Bitcoin ETF'lerinden geldi; söz konusu fonlar tek haftada yaklaşık 824 milyon dolar giriş kaydetti.

Ethereum ETP'leri ikinci sıraya yerleşti ve 192 milyon dolarlık girişle art arda üçüncü haftasını 190 milyon doların üzerinde kapattı. Yılbaşından bu yana toplam giriş 390 milyon dolara ulaştı. XRP fonları ise önceki haftaki 56 milyon dolarlık çıkışın ardından girişe döndü. Short-Bitcoin ürünleri de 16,5 milyon dolarlık mütevazı girişle önceki aylık ortalamaya paralel seyretti.

CoinShares araştırma direktörü James Butterfill, kripto ETP büyümesinin kurumsal talebin toparlanmasını yansıttığını belirtti. Yönetim altındaki toplam varlık 155 milyar dolara ulaşarak Bitcoin'in 76.000 doların üzerinde tutunduğu 1 Şubat'tan bu yana en yüksek seviyeye çıktı. Butterfill, piyasanın 28-29 Nisan'daki FOMC kararını yakından takip ettiğine ve bunun belirli bir temkin yarattığına dikkat çekti.

BLOCKCHAİN HİSSE SENEDİ ETF'LERİNE REKOR HAFTALIK GİRİŞ

Blockchain hisse senedi ETF'leri geçen hafta rekor seviyede giriş kaydetti. Söz konusu fonlara son üç haftada 617 milyon dolar girdiği dikkat çekiyor. Butterfill, bu eğilimin teknoloji ve dijital varlık sektörüne kurumsal ilginin arttığına işaret ettiğini vurguladı.

Bölgesel dağılımda ABD 1,1 milyar dolarla açık ara öne çıktı. Almanya yaklaşık 62 milyon dolarla önceki haftanın iki katından fazla giriş kaydederken İsviçre, geçen haftaki 138 milyon dolarlık çıkışın ardından 35 milyon dolarlık girişle toparlandı.

Advertisement
