Bitcoin madenci geliri üretim maliyetinin altına indi - Son Dakika
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Bitcoin madenci geliri üretim maliyetinin altına indi

Bitcoin madenci geliri üretim maliyetinin altına indi
25.06.2026 14:03
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Bitcoin madencilerinin günlük geliri üretim maliyetinin belirgin altına inerek son bir yılın en zayıf seviyesine geriledi. Günde yaklaşık 30 milyon dolara kadar düşen gelirle mevcut fiyatlarda madencilerin yaklaşık yüzde 20'si zarar ediyor.

Madencilik gelirinin 7 günlük ortalaması, geçen yaz görülen 50 milyon doların üzerindeki seviyelerden günde yaklaşık 30 milyon dolara kadar geriledi. Toplam gelire işlem ücretlerinin katkısı ise 250 bin doların altına inerek neredeyse yok denecek düzeye düştü. Bu da ücretleri, madencilerin asıl gelir kalemi olan blok ödülü yanında önemsiz bir kalem haline getirdi.

Bitcoin, JPMorgan'ın yaklaşık 78 bin dolar olarak hesapladığı üretim maliyetinin beş aydır altında işlem görüyor. Bu, mevcut döngüde maliyetin altında geçirilen en uzun dönem anlamına geliyor. Üretim maliyeti geçmişte çoğu zaman fiyat için yumuşak bir taban işlevi gördüğünden, bu kadar uzun süre maliyetin altında kalınması dikkat çekiyor. Yayım sırasında Bitcoin 61 bin 800 dolar civarında işlem görüyordu.

MADENCİLERİN YÜZDE 20'Sİ ZARARDA

Analize göre mevcut fiyat seviyelerinde madencilerin yaklaşık yüzde 20'si kâr edemiyor ve bu baskı ağ verilerine de yansıyor. Madencilik zorluğunun Bitcoin fiyatına duyarlılığını gösteren beta katsayısı son altı ayda 0,62'ye yükseldi. Maliyeti yüksek madenciler, zarar pahasına üretime devam etmek yerine cihazlarını fiyata göre açıp kapatıyor. Madencilik zorluğu da haziranın ikinci haftasında yüzde 10 geriledi. Bu düşüş, yılın ilk çeyreğindeki benzer ayarlamanın ardından 2026'da görülen ikinci büyük düşüş oldu ve her iki hareket de fiyatın maliyetin altında uzun süre kaldığı dönemlere denk geldi.

MADENCİLER İLK ÇEYREKTE 32 BİN BİTCOİN SATTI

Halka açık madenciler, üretimi daha fazla kısmak yerine bilançolarına yüklendi ve işletme maliyetlerini karşılamak için yılın ilk çeyreğinde 32 binden fazla Bitcoin sattı.

Bir sonraki yarılanmaya (halving) yaklaşık iki yıl kalmasıyla blok ödülü yalnızca tek yönde, aşağı doğru hareket ediyor. Madencilerin etkileyebileceği tek değişken olan işlem ücreti gelirinin yıllardır en düşük seviyelerinde seyretmesi, marjların toparlanmasını neredeyse tamamen fiyata bağımlı bırakıyor.

Kripto Para, Son Dakika

Son Dakika Kripto Para Bitcoin madenci geliri üretim maliyetinin altına indi - Son Dakika

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