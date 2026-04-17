Bitcoin madencileri tek çeyrekte tüm yılı geçen satışla yeni rekor kırdı

MARA, CleanSpark, Riot, Cango, Core Scientific ve Bitdeer başta olmak üzere borsada işlem gören şirketler bu satışların önde gelen isimler arasında yer alıyor. Daha önceki rekor, Terra-Luna ekosisteminin çöküşünün tetiklediği kripto ayı piyasasının yaşandığı 2022'nin ikinci çeyreğine ait 20 bin BTC'lik satış düzeyiydi.

Madenci karlılığı için kritik bir gösterge olan hashprice, Hashrate Index verilerine göre petahash/saniye başına günlük 35 doların altında seyredecerek rekor düşük seviyelere indi. Bu eşik, özellikle eski nesil makine kullananlar için başa baş noktasını temsil ederken mevcut yaklaşık 33 dolar/PH/s seviyesi sektörün yüzde 20'sini zarar bölgesine itiyor.

Madencilik sektörü aynı anda üç baskıyla boğuşuyor: yükselen hashrate, azalan blok ödülleri ve makroekonomik rüzgarlar. Bu tabloda bazı şirketler, normalde kurumsal hazinelerinde tutacakları BTC'leri de nakde çevirmek durumunda kalıyor. Varlık yöneticisi CoinShares, Q1 2026 Bitcoin Madencilik Raporu'nda "Bitcoin fiyatı belirgin biçimde toparlanmadıkça yüksek maliyetli operatörler arasında H1 2026'da daha fazla teslim satışı bekliyoruz." öngörüsünü paylaştı.

BTC MADENCİ REZERVİ ERİRKEN HAZİNE ŞİRKETLERİ ALIYOR

CryptoQuant verilerine göre Bitcoin madenci rezervi 2023'ten bu yana istikrarlı şekilde azalıyor. 2023 yıl sonunda 1,86 milyon BTC tutan madenciler yayım tarihi itibarıyla yaklaşık 1,8 milyon BTC bulunduruyor. Madencilerin satış baskısının tam karşısında ise Bitcoin hazine şirketleri yer alıyor.