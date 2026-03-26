Bitcoin madenciliğinde kazanç krizi derinleşiyor
26.03.2026 16:04
Varlık yöneticisi CoinShares'in 2026 ilk çeyrek raporuna göre mevcut hashprice seviyelerinde küresel Bitcoin madencilik filosunun yüzde 15 ila 20'si kâr edemediğini gösteriyor.

CoinShares'in raporunda madenci gelirinin temel göstergesi olan hashprice'ın Şubat 2026'da petahash başına günlük yaklaşık 28 dolara gerilediği belirtildi. Bu seviye halving sonrası kaydedilen en düşük değeri temsil ediyor ve sektör genelinde kâr marjlarını daraltıyor.

Hashrate Index verilerine göre hashprice yayım sırasında yaklaşık 33 dolara toparlandı. Ancak bu rakam son beş yılın en düşük bantlarında yer alıyor. CoinShares, özellikle eski nesil donanımla çalışan veya yüksek elektrik maliyetiyle karşı karşıya kalan operatörlerin kârlılık eşiğinin altına düştüğünü tahmin ediyor.

ORTA NESİL DONANIM KÂR EDEMİYOR

Rapora göre orta nesil donanım kullanan madenciler kilovat saat başına 0,05 dolar veya üzeri elektrik ücreti ödüyorsa mevcut hashprice seviyelerinde zarar ediyor. Son nesil donanıma sahip filolar ise tipik endüstriyel elektrik tarifelerinde anlamlı kâr marjı koruyabiliyor.

Baskı ağ verilerine de yansıdı. Bitcoin madencilik zorluğu 20 Mart'ta yaklaşık yüzde 7,7 düştü. Bu düşüş yılın en sert gerilemelerinden biri olarak kayıtlara geçti. Zorluk düşüşü bir blok üretmek için gereken hesaplama gücünü azaltarak ağda kalan operatörlere nefes alanı açıyor.

CoinShares Araştırma Başkanı James Butterfill, Bitcoin fiyatının yıl sonuna kadar 80 bin doların altında kalması halinde hashprice'ın düşmeye devam edeceğini öngördü. Butterfill, "Bu senaryoda hashprice'ın düşmekten çok yatay seyretme olasılığı daha yüksek." dedi. Böyle bir durumda zayıf operatörlerin ağdan çıkması hashrate büyümesini yavaşlatabilir ve getirilerin dengelenmesine katkı sağlayabilir.

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
