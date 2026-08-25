Bitcoin rallisinin gerçek testi belli oldu - Son Dakika
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Bitcoin rallisinin gerçek testi belli oldu

Bitcoin rallisinin gerçek testi belli oldu
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Bitcoin son bir ayda yüzde 23 kazandı ve bu sabah 81 bin doları aştı. Analistlere göre 80 bin ile 90 bin dolar arasındaki bölgede geçmiş işlem hacmi çok az ve bu düşük hacimli yapı fiyatın her iki yöne de hızlı hareket etmesine yol açabiliyor.

Kripto para gün içinde 81 bin 269 dolara kadar çıktıktan sonra 79 bin 255 dolara geriledi ve eşiğin altına döndü. Son 24 saatteki kazanç yüzde 1,79'a indi. Analistlere göre rallinin gücünü asıl sınayacak gelişme bu geri çekilmenin seyri olacak.

Boş bölge kavramı bu noktada devreye giriyor. Hashdex baş yatırım yetkilisi Samir Kerbage, "80 bin ile 90 bin dolar arasındaki bölgede geçmiş işlem hacmi çok düşük. Fiyat, bu tür ince bölgelerde yukarı ya da aşağı yönde hızlı hareket etme eğilimi gösteriyor." dedi.

Bunun pratik karşılığı da net. Söz konusu aralıkta geçmişte az işlem yapıldığı için geçmiş işlemlerden oluşan doğal destek veya direnç alanları sınırlı kalıyor. Fiyat bu bölgeye girdiğinde iki yönde de sert hareket edebiliyor.

İki analistin ortak işaret ettiği eşik ise 83 bin dolar. Kerbage'e göre 75 bin ile 83 bin dolar arasında bir sıkışma piyasanın taban kurmasına yardım eder ve 83 bin doların kalıcı biçimde aşılması 100 bin dolar bölgesine giden yolu açabilir. Bugünkü gün içi dip 77 bin 428 dolarla bu bandın içinde kaldı. LMAX Group piyasa stratejisti Joel Kruger da 83 bin doları bir sonraki büyük yukarı seviye olarak görüyor.

SULLIVAN DESTEK İÇİN 67-70 BİN DOLARI İZLİYOR

Hyperion Decimus'tan Chris Sullivan tabloyu iki yönlü okuyor. Sullivan'a göre önemli hareketli ortalamaların aşılması, işlem hacminin artması ve yükselişin piyasanın geneline yayılması trend değişimine işaret edebilir. Buna karşın ralli Bitcoin'i aşırı alım bölgesine taşıdı. Analist, hareketin gücünü ölçmek için bir geri çekilmenin gerekli olduğunu savunuyor.

Sullivan geri çekilme belirginleşirse 67 bin ile 70 bin dolar aralığını destek olarak izliyor. Analist ayrıca bir uyarı ekliyor. Önceki düşüş dönemlerinde de kısa pozisyon kapatmalarından doğan sert ralliler yaşandı ve bu yükselişler daha sonra silindi.

Bitget Research baş analisti Ryan Lee kısa vadeli bir fiyat aralığı tarif ediyor. Lee kısa vadede Bitcoin'in 74 bin ile 81 bin dolar arasında işlem görmesini bekliyor. Fiyat şu anda bu aralığın üst yarısında dolaşıyor. Analiste göre 75 bin ile 76 bin dolar bölgesine dönüş, son yükselişin ardından kâr satışı yapan yatırımcıların davranışıyla örtüşür. Lee, 80 bin doların kalıcı biçimde aşılması halinde 82 bin ile 87 bin dolar aralığının açılabileceğini de belirtiyor.

İLK SIÇRAMADA 2,7 MİLYAR DOLARLIK POZİSYON KAPANDI

Rallinin nasıl kurulduğu bundan sonrasını da belirliyor. Son yükselişte zarardaki pozisyonlarını kapatan kısa satıcıların alımları etkili oldu. Lee'ye göre piyasanın artık kısa pozisyon kapanışlarının yerini alacak spot talebe ihtiyacı var ve bu talebin kurumsal alımları da kapsaması gerekiyor. Analist, spot Bitcoin borsa yatırım fonlarına girişlerin sürmesini yeni bir yükseliş için güçlendirici unsur olarak görüyor.

Kruger'e göre ralliyi uzun vadeli tahvil getirilerindeki gerileme, doların zayıflaması, borsa yatırım fonu talebinin yeniden canlanması ve kısa pozisyon tasfiyeleri destekledi. Stratejiste göre ilk sıçrama sırasında 2,7 milyar doları aşan düşüş yönlü kripto pozisyonu tasfiye edildi.

Stratejist ayrıca döngü dibinin geride kalmış olabileceğini savunuyor. Kruger'e göre Bitcoin'in 67 bin 300 dolar ve 70 bin dolar seviyelerini yukarı kırması bu yönde bir kanıt sunuyor.

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Son Dakika Kripto Para Bitcoin rallisinin gerçek testi belli oldu - Son Dakika

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