Bitcoin toparlanırken analistlere göre düşüş bitmedi

PlanB'nin dayanağı, Bitcoin'in geçen ayı 200 haftalık ortalamasının altında ama gerçekleşen fiyatının üzerinde kapatması oldu. Kripto para haziranda yüzde 20,5 değer kaybederek ayı 58 bin 526 dolardan kapattı. Söz konusu düşüş, Haziran 2022'den bu yana en kötü aylık performans oldu. Kapanış, 62 bin dolarlık 200 haftalık ortalamanın altında, 52 bin dolarlık gerçekleşen fiyatın ise üzerinde gerçekleşti.

PlanB, paylaşımında önceki tüm ayı piyasası diplerinin gerçekleşen fiyatın altında oluştuğunu belirterek Bitcoin'in 52 bin dolara inebileceğini söyledi. Bu seviye, kripto paranın ekimdeki 126 bin dolarlık zirvesinden yaklaşık yüzde 60 düşmesi anlamına geliyor. Analist, düşüşün daha da derinleşebileceğini, nitekim önceki ayı piyasalarında Bitcoin'in 2018'de yüzde 83, 2022'de yüzde 76 gerilediğini hatırlattı.

GERÇEKLEŞEN FİYAT 52 BİN DOLARDA DESTEK OLUŞTURUYOR

Gerçekleşen fiyat, dolaşımdaki tüm arzın toplam maliyet tabanını ifade ediyor. Her birim, zincir üstünde en son hareket ettiği andaki fiyattan değerlenerek hesaplanıyor. Yatırımcıların ortalama alım maliyetini yansıtan bu ölçüt, ayı piyasalarında önemli bir destek göstergesi olarak izleniyor.

Bitrue Research Institute araştırma lideri Andri Fauzan Adziima, haziran kapanışının gerçekleşen fiyatın üzerinde ama 200 haftalık ortalamanın altında olmasının önceki döngülere göre dibin hâlâ ilerde olduğuna işaret ettiğini söyledi. Adziima, kurumsal yatırımcılar nedeniyle bu döngüde daha sığ kalsa da 2026 sonunda bir teslimiyet satışı beklediğini ekledi.

ANALİSTLER OLASI DİBİ 55 BİN DOLARDA ARIYOR

Bitget Wallet araştırma analisti Lacie Zhang, Bitcoin'in 60 bin dolar dolayındaki mevcut sıkışmasının olası bir dip bölgesine yaklaştığını değerlendirdi. Zhang'a göre daha fazla düşüş yaşanırsa 55 bin dolar civarında güçlü tarihsel ve teknik destek oluşabilir.

ITC Crypto kurucusu Benjamin Cowen de bu yıl bir döngü dibi görülebileceğini, çünkü ABD'nin ara seçim yılında olduğunu belirtti. Cowen'a göre ara seçim yıllarının ikinci yarısı genellikle birikim bölgesine ve piyasa dibine denk geliyor. Nitekim 2018 ve 2022 dipleri de bu döneme rastlamıştı. ABD ara seçimleri, Temsilciler Meclisi'nin tamamı ve Senato'nun yaklaşık üçte biri için 3 Kasım'da yapılacak. Yayım sırasında Bitcoin, 61 bin 330 dolardan alıcı buluyordu.