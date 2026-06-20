Bitcoin yeni dip beklerken veriler aşırı düşüş beklentisini kırıyor - Son Dakika
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Bitcoin yeni dip beklerken veriler aşırı düşüş beklentisini kırıyor

Bitcoin yeni dip beklerken veriler aşırı düşüş beklentisini kırıyor
20.06.2026 14:02
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Bitcoin yıllık dibi olan 59 bin dolara yeniden yaklaşırken yatırımcılar 2026 için yeni dipler bekliyor. Ancak borsa girişlerindeki belirgin gerileme ve yoğunlaşan tasfiyeler, düşüşün boğalar tarafından karşılanabileceğine işaret ediyor.

Bitcoin, kilit direnç seviyelerini geri alamayan boğaların başarısız toparlanma denemesinin ardından yıllık dibi olan 59 bin dolara yeniden yaklaşıyor. Fiyat önemli bir destek bölgesine doğru gerilerken yatırımcılar 2026 için yeni dipleri konuşuyor.

Toparlanma denemesi, 67.500 ile 70.500 dolar arasındaki günlük adil değer boşluğuna ulaşamadan durdu. Satıcılar, üst direnç işlevi gören 50 ve 100 günlük üstel hareketli ortalamaların yakınında kontrolü yeniden ele geçirdi. Reddedilme Bitcoin'i yükselen kanalın altına iterek dört saatlik grafikte düşüş yönlü yapı kırılmasını teyit etti. Fiyat şu anda kanal aralığının altında işlem görüyor ve sıradaki destek 60.700 dolar, ardından 59 bin dolarlık yıllık dip izleniyor.

59 BİN DOLARDA 4 MİLYAR DOLARLIK TASFİYE RİSKİ

Tasfiye verileri bu bölgeyi öne çıkarıyor. 59 bin dolar yakınında yaklaşık 4 milyar dolarlık birikmiş uzun pozisyon yoğunlaşıyor ve bu seviyeye iniş, zorunlu satışları tetikleyerek geç açılan pozisyonları tasfiye edebilir. Bu eşiğin ötesinde bir sonraki büyük yoğunlaşma, 4,75 milyar doları aşan pozisyonla 68 bin dolar civarında bulunuyor. Göreli Güç Endeksi (RSI) aşırı satım bölgesine yaklaşırken yıllık diplere yeni bir hamle göstergeyi 30'un altına itebilir ve bu da tasfiyelerin ardından sert bir rahatlama sıçramasına zemin hazırlayabilir.

Kripto analisti Killa, X paylaşımında Bitcoin'in 60 bin dolar altındaki likidite havuzunu tamamen süpürmek yerine ona yönelip geri dönebileceğini savundu. Analiste göre piyasalar çoğu zaman herkesin izlediği seviyelerin tersine hareket ediyor. Nitekim Bitcoin Ekim 2025'te 140 bin dolar üzerindeki likiditeyi de benzer şekilde önceden fiyatlamıştı. Bir başka yatırımcı LP ise kısa vadede aşırı düşüş beklentisine kapılmamak gerektiği uyarısında bulunarak haziran sonuna doğru bir dip oluşabileceğine dikkat çekti.

BORSA GİRİŞLERİ 4 NİSAN'DAN BU YANA EN DÜŞÜK

CryptoQuant analisti Amr Taha'ya göre orta ölçekli Bitcoin yatırımcılarının girişleri bugün Binance, Coinbase ve Coinbase Prime'da eş zamanlı olarak geriledi. Binance yaklaşık 3.500 BTC, Coinbase ise yaklaşık 3.000 BTC giriş kaydetti. Coinbase Prime'daki yaklaşık 1.700 BTC ile birlikte bu rakamlar 4 Nisan'dan bu yana en düşük seviyeyi gösterdi. Borsa girişleri genellikle olası satış niyetinin ölçüsü olarak izleniyor ve mevduatın azalması, hemen satışa sürülecek daha az coin anlamına geliyor.

Bu eğilim tek başına yeni bir talebe işaret etmiyor. Orta ölçekli yatırımcıların borsalara transferi azaltması, borsa tarafındaki satış baskısının hafiflediğini gösteriyor. Son olarak Bitcoin, yayım sırasında yaklaşık 63.450 dolar seviyesinde işlem görüyor.

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