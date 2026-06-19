Sultanbeyli Belediyesi\'nden vatandaşlara faizsiz konut fırsatı

Sultanbeyli Belediyesi, erişilebilir konut alanında önemli bir projeye imza attı. Faizsiz finansman modelinin uygulandığı Sulkent projesinde daireler, peşin fiyatına 30 ay vade fırsatıyla vatandaşların beğenisine sunuluyor. Lansmana özel sınırlı sayıda satışa çıkarılan daireler için başvuru süreci başladı.

"FAİZ YOK, VADE FARKI YOK"

Faizsiz ödeme planıyla ev sahibi olma fırsatı sunduklarını belirten Sultanbeyli Belediye Başkanı Ali Tombaş, "Hemşehrilerimizin faize bulaşmadan ev sahibi olmalarını kolaylaştırmak amacıyla Sulkent projemizi hayata geçirdik. Belediyemizin iştirak şirketi Sulkon ve Luxera GYO'nın iş birliğiyle hayata geçirdiğimiz projemiz için başvuru sürecini başlattık. Sıfır faiz ve sabit ödeme imkânıyla 2+1 ve 3+1 dairelerimizi satışa çıkardık. Hemşehrilerimiz, peşin fiyatına 30 ay vadeyle konut sahibi olabilecek. Herhangi bir komisyon ücreti veya taksitlerde enflasyon zammı söz konusu değil. Çünkü amacımız hemşehrilerimizin faizsiz bir ödeme planıyla kaliteli, güvenli ve konforlu bir yaşam alanına kavuşmasıdır. Projemiz konum itibarıyla Kuzey Marmara Otoyolu'na, yeşil alanlara, eğitim, sağlık, sosyal, kültürel ve spor alanlarına oldukça yakın bir noktada yer alıyor. Ev sahibi olma hayali kuran herkesi bu fırsatı kaçırmamaya ve başvuruda bulunmaya davet ediyorum" dedi.

YÜZDE 30 PEŞİN ÖDEME, 30 AY EŞİT VADE

Battalgazi Mahallesi'nde yaklaşık 16 bin metrekarelik alana kurulan projede 445 daire ve 13 ticari ünite yer alıyor. Yüzde 30 peşin ödeme, geriye kalan ise 30 ay eşit vadeyle taksitlendirilecek. Lansmana özel avantajlı fiyatlarla satışa sunulan daireler için başvurular, Sulkent’in resmi internet adresi üzerinden yapabilecek. Ön şart aranmaksızın gerçekleştirilecek başvurular için 10 bin TL başvuru ücreti yatırılacak.

SON BAŞVURU TARİHİ 30 HAZİRAN

Başvurular, 19-30 Haziran tarihleri arasında yapılacak. Asıl hak sahipleri, 4 Temmuz'da noter huzurunda düzenlenecek kura töreniyle belirlenecek. Muhtemel iptaller için ayrıca bir yedek liste de oluşturulacak. Kurada adı çıkmayan vatandaşlara ise başvuru ücreti iade edilecek.