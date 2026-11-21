Kripto Korku ve Açgözlülük Endeksi bugün 7'ye gerileyerek şubattan bu yana en düşük seviyesini gördü. Endeks bir hafta önce 14, bir ay önce ise nötr bölgedeki 54 seviyesindeydi.

Endeksteki düşüş, Bitcoin'in (BTC) cuma günü temmuzdan bu yana ilk kez 60 bin doların altına indiği satış dalgasıyla geldi. Analistler ise aşırı korkunun dip sinyali olup olmadığı konusunda ikiye bölündü.

Yatırımcı anketleri yerine piyasa verileriyle hesaplanan ve 0 ile 100 arasında değer alan endeks bu yıl 6 Şubat'ta 5'e kadar inmiş, 27 Ağustos'ta ise 82'ye çıkmıştı. Toplam kripto piyasa değeri de 2,2 trilyon doların altına inerek yaz başından bu yana en düşük seviyeye geriledi.

HER OLUMLU YORUMA 1,7 OLUMSUZ YORUM

Sosyal medyadaki kripto yorumlarını izleyen veriler, karamsarlığın eylül ortasından bu yana arttığını gösteriyor. Yükseliş yönlü yorumların düşüş yönlü yorumlara oranı 0,59'a indi ve her olumlu yoruma yaklaşık 1,7 olumsuz yorum düştü.

Kısa vadeli yatırımcıların satışlarda ortalama yüzde 15 zarar ettiği tahmin ediliyor. Bu yatırımcıların 18 Kasım'da borsalara gönderdiği Bitcoin'lerin yalnız yüzde 2,5'i kârdaydı. Ekim ortasında yüzde 60 civarında olan oran 2021'den bu yana en düşük üçüncü seviyeye indi.

ÜÇ GÜNLÜK GRAFİKTE AL SİNYALİ

Analist Ali Martinez, geçmişte isabetli sonuçlar veren TD Sequential göstergesinin Bitcoin'in üç günlük grafiğinde al sinyali verdiğini söyledi. Martinez toparlanma için 61 bin dolardaki destek çizgisinin üzerinde kalınması gerektiğini belirtmişti, Bitcoin ise bu seviyenin altına indi.

Kripto varlık yöneticisi CoinShares'in araştırma başkanı James Butterfill, çarşamba günkü notunda düşüşü mevcut ayı piyasasının devamı olarak gördüğünü söyledi. Butterfill, temel senaryoda Bitcoin'in 2027'nin büyük bölümünde 60 bin ile 90 bin dolar arasında dalgalanmasını bekliyor.

Zengin Baba Yoksul Baba kitabının yazarı Robert Kiyosaki ise "Düşen bıçağı asla tutma" diyerek alım için düşüşün bitmesini bekleyeceğini açıkladı. Yayım sırasında son 24 saatte yüzde 6 değer kaybeden Bitcoin 57 bin 900 dolardan işlem görüyor.