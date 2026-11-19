Bitcoin (BTC), üst üste yedinci haftalık kaybına doğru ilerliyor. Seri tamamlanırsa 2022'deki dokuz haftalık düşüşün ardından kayıtlardaki en uzun ikinci kayıp serisi olacak.

Bitcoin 40. hafta ile 46. hafta arasında yaklaşık 87 bin 500 dolardan 62 bin dolara kadar geriledi. Fiyat dün gece 62 bin dolara yaklaştıktan sonra 64 bin dolar civarına toparlandı.

200 HAFTALIK ORTALAMANIN YÜZDE 7 ALTINDA

Bitcoin, 200 haftalık hareketli ortalamasının yüzde 7'den fazla altında işlem görüyor. Bu, son üç yılda bu ortalamanın altına yapılan en derin sarkma.

Bir zincir üstü veri şirketine göre borsalardaki görünür talep 18 Kasım'da yaklaşık eksi 255 bin BTC'ye indi. Gösterge önce eksi 290 bin BTC'nin altını görmüştü ve aylık ortalaması eksi 172 bin BTC civarında bulunuyor.

Başka bir veri şirketine göre 1,1 milyon BTC, yani arzın yüzde 5,5'i en son 60 bin ile 64 bin dolar arasında el değiştirdi. Gerçekleşen zararlar da 2018, 2020, 2022 ve 2023 başındaki dip dönemlerinin seviyesine yaklaştı.

FED'DEN ÇİFT ARTIRIM KORKUSU

FxPro'nun baş piyasa analisti Alex Kuptsikevich, "Piyasa çift faiz artırımı hayaletinden ürkmüş durumda." dedi. ABD Merkez Bankası (Fed) tutanakları, bazı yetkililerin faizi çeyrek puandan fazla artırmaya hazır olduğunu gösterdi.

Bir tahmin piyasasında Bitcoin'in kasımda 60 bin dolara inmesine yüzde 43 ihtimal veriliyor. Yayım sırasında Bitcoin 63 bin 800 dolardan işlem görüyor.