Bitcoin\'in altın sinyali bekleneni vermedi

Bitcoin bu hafta başında altın kesişim oluşturdu. Bu sinyal, 50 günlük hareketli ortalamanın 200 günlük ortalamayı aşmasıyla meydana geliyor ve geleneksel olarak yükseliş sinyali kabul ediliyor. Bitcoin'in geçmiş fiyat hareketleri ise bu sinyalin her zaman aynı sonucu vermediğini gösterdi.

İncelenen analize göre Bitcoin, kazancının büyük kısmını kesişimden önce kaydediyor ve sinyal belirdikten kısa süre sonra geri çekiliyor. Son hareket de aynı örüntüyü izledi. Bitcoin, altın kesişimden önce 62 bin dolardan 82 bin dolara yükseldi. Kesişim hafta başında oluştuktan sonra Bitcoin 80 bin dolar civarından 77 bin dolara geriledi.

2021'DEN BU YANA KALIP DEĞİŞMEDİ

Gösterge beklentiyi bu kez de karşılamadı. Bitcoin Temmuz 2021'de 35 bin dolardan eylülde 52 bin dolara yükseldi. Altın kesişim oluştu. Bitcoin ardından 40 bin dolar civarına düştü. 2023 başında ise Bitcoin 16 bin dolardan 23 bin dolara çıkarak şubatta bir altın kesişim yarattı. En büyük kripto para bunun ardından martta 20 bin dolar civarına geriledi.

Aynı tablo Ekim 2024'te de yaşandı. Bitcoin kesişim öncesinde 54 bin dolardan 70 bin dolara ilerledi, kasıma girerken 67 bin dolar civarına indi.

NİSAN 2025 RALLİSİ DE AYNI SONU GÖRDÜ

En yakın örnek Nisan 2025'te görüldü. Bitcoin Nisan 2025'te 76 bin dolar civarında dip yaptı ve mayısta yaklaşık 110 bin dolara kadar yükseldi. Altın kesişim oluştuktan sonra ise haziranda 100 bin dolar civarına geri çekildi.

Bu örnekler, altın kesişimin uzun vadede yükseliş sinyali olarak yorumlansa da gecikmeli çalışabildiğini gösteriyor. Sinyal belirdiğinde rallinin önemli bir bölümü çoktan geride kalmış oluyor. Yayım sırasında Bitcoin 76 bin 880 dolardan işlem görüyor.