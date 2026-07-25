BitMEX'in kapanışının arkasındaki nedenler belli oldu - Son Dakika
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BitMEX'in kapanışının arkasındaki nedenler belli oldu

BitMEX\'in kapanışının arkasındaki nedenler belli oldu
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Kripto sektörünün öncülerinden BitMEX, 23 Eylül 2026'ya kadar işlem platformunu kalıcı olarak kapatma planını duyurdu. Karar birçok sektör katılımcısını şaşırttı ve arkasındaki gerçek nedenlerin ne olduğu sorusunu gündeme getirdi.

BitMEX, kripto sektörünün en eski türev borsası olarak 11 yılı aşkın süredir faaliyet gösteriyordu. Kapanış duyurusunda borsa, kullanıcılarını açık pozisyonlarını en kısa sürede kapatıp fonlarını çekmeye çağırdı.

PAZAR PAYININ ÇÖKÜŞÜ KAPANIŞIN BAŞLICA NEDENİ

Aktarılan bilgilere göre borsanın kapanma kararının başlıca nedeni, yaşadığı sert pazar payı kaybı. BitMEX'in küresel pazar payı yüzde 0,01'in altına düştü ve sermaye daha büyük rakiplere kaydıkça günlük işlem hacmi yalnızca 400 bin dolar düzeyinde takıldı.

Borsa aynı zamanda yıllarca süren hukuki mücadelelerle boğuştu. Bunların arasında 2021'deki 100 milyon dolarlık düzenleyici uzlaşma ve kurucularına yöneltilen ceza suçlamaları da vardı. Bu süreç kurumsal güveni ve kullanıcı büyümesini belirgin biçimde zayıflattı. Zamanla borsanın ana şirketi platformu satmayı ve geleneksel bir aracı kurum modeline geçmeyi denedi, fakat başarılı olamadı. Bu da önünde uygulanabilir bir yol bırakmadı. Ayrıca rakiplerin BitMEX'in süresiz takas sözleşmesi yeniliğini kopyalayıp daha iyi likidite ve daha derin emir defterleri sunmasıyla platform geride kaldı.

KULLANICILAR KAPANIŞ DUYURUSUNA KARIŞIK TEPKİ VERDİ

Kapanış duyurusunun ardından kripto topluluğu karışık tepkiler gösterdi. Özellikle borsanın ilk dönemlerine aşina deneyimli işlemciler, BitMEX'in modern kripto türev işlemlerini ve 100 kat kaldıraç kültürünü pratikte icat ettiğini hatırlattı.

Çoğu kullanıcı için, yüzde 100 karşılıklı rezerv kanıtıyla önceden duyurulan planlı bir kapanış, FTX ve Celsius gibi platformların kaotik çöküşlerinin aksine rahatlatıcı oldu. Borsanın yerel tokeni BMEX'e yatırım yapan kullanıcılar ise duyurunun ardından yaşanan yüzde 90'lık düşüş nedeniyle hayal kırıklığına uğradı. Genel olarak BitMEX'teki aktif bireysel ve kurumsal işlemciler, varlıklarını taşımak için en uygun yeri konuşuyor. Kripto ekosisteminde sosyal hareketlilik artarken alternatif platformlar da üyelik başvurularında bir artış yaşıyor.

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Kripto Para, Eylül, Son Dakika

Son Dakika Kripto Para BitMEX'in kapanışının arkasındaki nedenler belli oldu - Son Dakika

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