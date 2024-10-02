Bitwise XRP ETF hamlesiyle kripto piyasasında yeni dönemi başlatmaya hazırlanıyor - Son Dakika
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Kripto Para

Bitwise XRP ETF hamlesiyle kripto piyasasında yeni dönemi başlatmaya hazırlanıyor

Bitwise XRP ETF hamlesiyle kripto piyasasında yeni dönemi başlatmaya hazırlanıyor

Bitwise, XRP tabanlı bir ETF oluşturmak için Delaware'de yasal bir yapı oluşturdu. Bu adım, kripto para piyasasında yeni bir yatırım aracı kurma yolunda dikkate değer bir gelişme olarak kabul ediliyor.

02.10.2024 09:22
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Kripto varlık yönetimi firması Bitwise, Ripple Blockchain ağının yerel kripto para birimi XRP temelinde kurmayı planladığı yeni borsa yatırım fonu (ETF) için büyük bir adım attı. Delaware'de bir yasal yapı tesis ederek yatırım fonunun temellerini atan Bitwise, bu hamlesiyle kripto finans sektörüne yenilik getirmeyi hedefliyor.

Bitwise'dan Kripto Piyasalarına Yeni Bir Yatırım Fonu Hamlesi

Önde gelen varlık yönetim şirketi Bitwise, Ripple (XRP) odaklı bir borsa yatırım fonu (ETF) oluşturmak için kolları sıvadı. Şirket, bu amaçla Delaware'de bir yasal yapı oluşturduğunu açıkladı.

Delaware Şirketler Bölümü'nün internet sitesinde kısa bir süre önce yayımlanan kayıtlar, bu girişimi doğruladı. ETF'lerin borsada işlem görebilmesi için gerekli olan yapı kurulumu, Bitwise'ın bu yöndeki çabalarının ilk aşamasını oluşturuyor.

Bitwise cephesinden yapılan açıklamada, sürecin yasal zeminde ve şirket tarafından yürütüldüğü vurgulandı. Şirket sözcüsü, "Bu girişimin yasal olduğunu ve firmamız tarafından başlatıldığını teyit edebiliriz." ifadelerini kullandı.

XRP bazlı ETF söylentileri daha önce de gündeme gelmişti. Geçmişte benzer girişimlerin bir kısmının asılsız olduğu ortaya çıkmıştı. Örneğin geçen yıl Kasım ayında, BlackRock'un XRP ETF'si için başvuru yaptığına dair belgeler ortaya çıkmış, ancak bunların gerçeği yansıtmadığı anlaşılmıştı.

Bu gelişmelere rağmen, XRP'nin piyasa değerinde kayda değer bir değişiklik gözlenmedi. Buna karşın, kripto para piyasasının genelinde son 24 saat içinde düşüşler yaşandı.

Kripto Para, Delaware, Son Dakika

Son Dakika Kripto Para Bitwise XRP ETF hamlesiyle kripto piyasasında yeni dönemi başlatmaya hazırlanıyor - Son Dakika

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