BtcTurk\'te milyon dolarlık hareketlilik: İşlemler durduruldu

Türkiye merkezli kripto para borsası BtcTurk, 14 Ağustos 2025'te sıcak cüzdanlarında tespit edilen olağan dışı işlemler nedeniyle kripto para yatırma ve çekme hizmetlerini askıya aldı. Şirket, güvenlik incelemelerinin ardından işlemlerin yeniden açılacağını ve kullanıcı varlıklarının çoğunun soğuk cüzdanlarda korunduğunu bildirdi.

BtcTurk Saldırı İddialarına Yanıt Verdi

BtcTurk, 14 Ağustos 2025'te yaptığı duyuruda sıcak cüzdanlarında olağan dışı transferler tespit ettiğini açıkladı. Şirket, güvenlik önlemleri kapsamında kripto para yatırma ve çekme işlemlerini geçici olarak durdurduğunu, ancak Türk lirası işlemleri ile alım satım hizmetlerinin kesintisiz devam ettiğini belirtti. BtcTurk yetkilileri, olayın tespitinin ardından resmi makamların bilgilendirildiğini ve gerekli adımların atıldığını ifade etti.

Blockchain güvenlik şirketleri Cyvers ve CertiK, borsaya ait cüzdanlardan yaklaşık 48 ila 50 milyon dolar değerinde dijital varlığın farklı Blockchain ağlarına aktarıldığını raporladı. Bu varlıkların büyük bölümünün Ethereum, Avalanche, Arbitrum, Base, Optimism, Mantle ve Polygon ağlarındaki iki adreste toplandığı belirtildi. Cyvers, şüpheli adreslerin varlıkları dönüştürmeye başladığını ve BtcTurk ekibiyle iletişimde olduklarını kaydetti. CertiK ise transferlerin sistemleri tarafından tespit edildiğini ve borsa yetkililerinin hızlı müdahale ettiğini açıkladı.

Şirket, söz konusu anormalliklerin yalnızca sıcak cüzdanları etkilediğini, kullanıcı varlıklarının büyük kısmının güvenli soğuk cüzdanlarda tutulduğunu vurguladı. Haziran 2024'te yaşanan benzer bir olayda da sıcak cüzdanlardan kontrol dışı çekimler yapılmış, on farklı kripto para etkilenmiş ve kullanıcı varlıkları iade edilmişti. Mevcut soruşturmanın ardından net kayıp miktarının ve olayın kapsamının resmi açıklamalarla kesinleşmesi bekleniyor.

BtcTurk, incelemeler tamamlandıktan sonra kripto para yatırma ve çekme işlemlerini yeniden başlatmayı hedefliyor. Blockchain topluluğu ise bu tür olayların önüne geçebilmek için borsalarda daha güçlü siber güvenlik önlemlerinin zorunlu hale getirilmesi gerektiğini savunuyor.