Cardano'da yükselişin arkasında ne var? - Son Dakika
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Cardano'da yükselişin arkasında ne var?

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Cardano\'da yükselişin arkasında ne var?
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Cardano'nun ADA tokenı, haftalık kazancını çift haneye taşırken büyük yatırımcı hareketleri de hızlandı. Yükselişe yeni kaldıraçlı işlemlerin eşlik etmesi, fiyatın yalnızca düşüş bekleyenlerin pozisyonlarını kapatmasıyla desteklenmediğine işaret ediyor.

Yayım sırasında ADA yaklaşık 0,278 dolardan işlem görüyor. Son yedi gündeki kazancı yüzde 11,1'e ulaşan token, son 24 saatte 0,262-0,282 dolar aralığında hareket etti. Fiyatın 0,28 doların üzerine çıktıktan sonra bu seviyenin altına dönmesi, yükselişin devamı için kalıcılık arayışını öne çıkardı.

YÜKSELİŞE YENİ POZİSYONLAR EŞLİK EDİYOR

Son hareketin arkasında yalnızca düşüş yönlü işlemlerin kapanması bulunmuyor. Kripto analiz şirketi Santiment'in 6 Ekim'de paylaştığı verilere göre ADA, 3-5 Ekim arasında yaklaşık yüzde 10 yükselirken açık pozisyonların dolar değeri yüzde 25 artarak 304 milyon dolara ulaştı.

Henüz kapanmamış türev sözleşmelerini gösteren açık pozisyonlar, ADA miktarıyla hesaplandığında da yaklaşık yüzde 13 arttı. Böylece büyümenin yalnızca tokenın dolar karşısında değer kazanmasından kaynaklanmadığı görüldü. Santiment, verilerin piyasaya yeni kaldıraçlı pozisyonlar girdiğini gösterdiğini belirtti.

Düşüş bekleyen yatırımcıların işlemlerini kapatmak için alım yapması da fiyatı destekleyebiliyor. Şirket, bu etkinin son yükselişte rol oynamış olabileceğini kabul ediyor. Buna karşılık pozisyon kapatmanın açık sözleşme miktarını azaltması beklenirken, aynı dönemde artış yaşanması hareketi yalnızca bu mekanizmayla açıklamayı güçleştiriyor.

Büyük yatırımcıların hareketliliği de arttı. Santiment, 5 Ekim'de değeri 100 bin doları aşan 413 ADA transferi kaydetti. İşlem sayısı, 7 Eylül-2 Ekim dönemindeki hafta içi ortalamasının yaklaşık 2,2 katına çıktı. Büyük transferler tek başına alım yapıldığını göstermese de yükseliş sırasında yüksek tutarlı hareketlerin yoğunlaştığını ortaya koydu.

Sosyal medyadaki hareketlilik aynı ölçüde artmadı. Cardano hakkındaki paylaşımların hacmi, aynı karşılaştırma döneminin yaklaşık 1,1 katında kaldı. Türev işlemlerindeki fonlama oranları ise 2 Ekim'de son bir ayın en negatif düzeyine indikten sonra pozitife döndü.

GÖZLER 0,28 DOLARIN ÜZERİNDE

Fiyatın önündeki kısa vadeli sınav, 0,28-0,29 dolar bölgesini aşarak üzerinde tutunabilmesi olacak. Teknik görünümde bu alanın geçilmesi, 0,30 doları gündeme getirebilir. Haftalık kapanışın yaklaşık 0,277 doların üzerinde gerçekleşmesi de son yükselişin korunması açısından izleniyor.

Ters yönde, fiyatın bu bölgenin altına dönmesi son çıkışın gücünü zayıflatabilir. Yeni kaldıraçlı işlemler piyasaya ilgiyi gösterirken, sert bir geri çekilmede pozisyonların zorunlu kapanması riskini de artırıyor. Bu nedenle açık pozisyonlardaki büyüme, yükselişin kesin olarak süreceği anlamına gelmiyor.

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