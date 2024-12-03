Chainlink ve XRP arasındaki rekabet kızışıyor - Son Dakika
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Kripto Para

Chainlink ve XRP arasındaki rekabet kızışıyor

Chainlink ve XRP arasındaki rekabet kızışıyor

Chainlink'in yerel tokenı LINK, finans kurumlarıyla yaptığı iş birlikleri sayesinde son 24 saatte yüzde 29 değer kazandı. Topluluk üyeleri, LINK'i gerçek "banka coini" olarak konumlandırıyor. Token, geleneksel bankacılık sektörüyle olan entegrasyonu sayesinde yedi günde yüzde 53'lük bir artış kaydetti.

03.12.2024 14:07
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Blockchain oracle ağı Chainlink'in yükselişi, kripto para piyasasında yeni bir dönemi işaret ediyor. Topluluk üyeleri, Chainlink'in kurumsal ortaklıkları ve finans kurumlarıyla olan yakın ilişkilerini vurgularken, XRP'yi "ivme kazanamayan bankacı temalı bir memecoin" olarak tanımlıyor. Bu durum, sektörde yeni bir rekabet dinamiği oluşturuyor.

Chainlink Bankaları Blockchain Teknolojisine Taşıyor

Chainlink dünyasının bilinen ismi Zach Rynes, Chainlink'in dünyanın önde gelen kurumlarıyla aktif çalışmalar yürüttüğünü belirtti.

Chainlink'in sunduğu oracle çözümleri, bankaların Blockchain teknolojisine adaptasyonunu kolaylaştırıyor. Platform, stablecoinler ve merkez bankası dijital paraları (CBDC'ler) için altyapı desteği sağlıyor.

Topluluk üyeleri, Chainlink'in finans kurumlarıyla olan iş birliklerinin somut projelere dayandığını vurguluyor. Bu durum, LINK tokenının değerini destekliyor. Token, son bir haftada gösterdiği performansla yatırımcıların dikkatini çekiyor.

Chainlink ekosistemi, bankacılık sektörünün Blockchain teknolojisine geçişinde köprü görevi üstleniyor. Bu stratejik konum, platformun gelecekteki büyüme potansiyelini artırıyor.

Kripto Para, Blockchain, Son Dakika

Son Dakika Kripto Para Chainlink ve XRP arasındaki rekabet kızışıyor - Son Dakika

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