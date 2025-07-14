ChatGPT Ethereum\'un 4.000 dolara ulaşacağı tarihi hesapladı

Ethereum'un 4.000 dolar hedefi uzun süredir kripto para yatırımcılarının gündeminde yer alıyor. Son haftalarda kurumsal yatırımcıların ETF araçları üzerinden yoğunlaşan ilgisi ve teknolojik iyileştirmeler Ethereum'da güncel bir hareket yaratmaya başladı.

Teknik Göstergeler Ethereum'da Büyük Yükseliş Sinyali Veriyor

Ethereum'un 4.000 dolar seviyesi 2021 yılının sonundan bu yana yatırımcılarının beklediği önemli bir eşik olarak. Son 18 ay boyunca Ethereum bu seviyeye yaklaştığında her seferinde geri çekilmeler yaşadı.

ChatGPT'nin detaylı analizi durumun bu sefer farklı olabileceğine işaret ediyor. Yapay zeka aracı ChatGPT en iyimser senaryoda bu kritik seviyeye Eylül 2025'te ulaşılabileceğini öngörüyor.

Teknik göstergeler bu yükseliş beklentisini güçlendiriyor. MACD göstergesi pozitif kesişmeyi onaylarken, 71,54'lük RSI değeri aşırı alım koşullarına işaret ediyor.

Kurumsal talep özellikle ETF araçları üzerinden yoğunlaşıyor. CoinMarketCap verilerine göre geçen hafta yaklaşık 908 milyon dolarlık yatırım yapıldı.

Oyun şirketi Sharplink Gaming'in 463 milyon dolarlık ETH alımı ve artan sayıda altcoin ETF başvuruları yükselişe ek destek sağladı.