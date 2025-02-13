Deneyimli yönetici Bitcoin fiyatıyla ilgili şaşırtıcı tahminini paylaştı

Kripto Para

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ARK Invest CEO'su Cathie Wood, Bitcoin'in 2030 yılına kadar 1,5 milyon dolara ulaşabileceğini belirtiyor. Kurumsal yatırımcıların artan ilgisi ve Bitcoin'e yönelik talebin bu yükselişte büyük rol oynayacağını ifade eden Wood, dijital varlık sınıfının kurumsallaşmasının bu potansiyeli daha da güçlendirdiğini vurguluyor.

Kurumsal Yatırımcıların İlgisi ve Sınırlı Arz Bitcoin'i Zirveye Taşıyacak

ARK Invest'in tecrübeli CEO'su Cathie Wood, kripto para dünyasını heyecanlandıran yeni bir öngörüde bulundu. Wood'un açıklamalarına göre, Bitcoin'in değeri 2030 yılına kadar 1,5 milyon dolar seviyesine ulaşacak. Bu öngörünün temelinde, kurumsal yatırımcıların artan ilgisi ve Bitcoin'e yönelik yükselen talep yatıyor.

Şirketin "Big Ideas 2025" başlıklı raporunda sunulan projeksiyonlar üç farklı senaryoyu ele alıyor. En iyimser senaryoda Bitcoin'in 1,5 milyon dolara ulaşması için yıllık yüzde 58'lik bir büyüme oranı öngörülürken, temel senaryoda 2030 yılı hedefi 710.000 dolar olarak belirlendi. Daha temkinli bir yaklaşımla hazırlanan kötümser senaryoda ise, yıllık yüzde 21 büyüme ile 300.000 dolar seviyesi hedefleniyor.

Güncel piyasa koşullarında Bitcoin, ABD ve Çin arasındaki ticaret gerilimine bağlı olarak 4 Şubat'tan bu yana 100.000 doların altında seyrediyor. Ancak Wood, bu geçici düşüşün uzun vadeli yükseliş potansiyelini etkilemeyeceğini düşünüyor.

Nexo'dan analist Iliya Kalchev, kısa vadeli görünüme ilişkin daha ihtiyatlı bir yaklaşım sergiliyor. Kalchev'e göre Bitcoin'in yükseliş ivmesi kazanabilmesi için öncelikle 100.000 dolar seviyesinin üzerinde kalıcı bir hareket göstermesi gerekiyor. Bu başarıldığı takdirde, bir sonraki hedef 106.500 dolar olarak belirtiliyor.

Piyasa katılımcıları, kripto borsalarında kalan Bitcoin miktarının 2,5 milyon BTC'ye düşmesinin yaratacağı arz kısıtının fiyatları yukarı yönlü etkileyebileceğini değerlendiriyor. Kurumsal yatırımcıların portföylerinde Bitcoin'e yer vermeye başlaması ve ETF'lerin piyasaya girişi de Wood'un iyimser tahminlerini destekleyen faktörler arasında yer alıyor.