Dolar kıtlığı o ülkeyi kripto paraya yöneltiyor

Ekonomi ve Kamu Maliyesi Bakanı Jose Gabriel Espinoza, basın toplantısında hükümetin, USDT'nin Bolivya boliviano ve ABD dolarının yanında sıradan bir para birimi gibi dolaşımına izin verecek bir düzenleme çerçevesini değerlendirdiğini söyledi. Yerel basına göre henüz inceleme aşamasındaki çerçeve, kabul edilmesi durumunda USDT'yi ödeme, tasarruf ve ticaret dahil gündelik işlemlerde yalnızca nakde ya da geleneksel bankacılık sistemine bağlı kalmadan tanıyacak.

Espinoza, herhangi bir uygulamanın sağlam bir düzenleme çerçevesi ve güçlü kara para aklama önlemleri gerektireceğini belirtti. Çünkü Bolivya, kara para aklama ve terörün finansmanının önlenmesindeki eksiklikler nedeniyle artırılmış gözetim altındaki ülkeleri tanımlayan Mali Eylem Görev Gücü'nün (FATF) gri listesinde bulunuyor.

BOLİVYA 2024'TE KRİPTO YASAĞINI KALDIRMIŞTI

Öneri, Bolivya'nın 2024'te uzun süredir yürürlükte olan kripto para yasağını kaldırmasının ardından dijital varlıklara açılmasının bir parçası. 2025 sonunda göreve gelen Başkan Rodrigo Paz Pereira yönetimi, dijital varlıkları resmi finansal sisteme entegre etmeyi ve bankaların stablecoin tabanlı hesaplar dahil kripto ürün ve hizmetleri sunmasının önünü açmayı taahhüt etmişti. USDT, piyasa verilerine göre 184 milyar doları aşan piyasa değeriyle dünyanın en büyük stablecoini olmayı sürdürüyor.

DOLAR KITLIĞI STABLECOİN ARAYIŞINI KÖRÜKLÜYOR

Bolivya'nın stablecoin girişimi, ülkenin ulusal para birimi boliviano ile birlikte yaygın biçimde kullanılan ABD dolarında uzun süredir yaşanan kıtlığın gölgesinde geliyor. Ülke, 2011'den bu yılın başına kadar alımlarda 6,86, satışlarda 6,96 boliviano düzeyinde resmi bir kur sürdürdü. Ancak döviz rezervleri üzerindeki artan baskı, hükümeti bu uzun soluklu sabit kurdan vazgeçmeye zorladı. Ortaya çıkan dolar kıtlığı, doların resmi kura kıyasla yüksek primle işlem gördüğü bir paralel döviz piyasasının büyümesini besledi.

Resmi ve paralel kurlar arasındaki açığın genişlemesi, ödemelerde giderek daha fazla kullanılan USDT gibi dolar cinsi alternatiflere talebi artırdı. Bolivya, sektör analizlerinde Latin Amerika'daki kripto benimsemesi açısından üst sıralarda yer aldı ve 12 aylık dönemde 14,8 milyar dolarlık toplam işlem hacmine ulaştı.