Ekonomist Bitcoin (BTC) fiyatının yükseliş nedenini açıkladı

Kripto para piyasasının en değerli varlığı olan Bitcoin, geçtiğimiz hafta boyunca sürekli yükseliş kaydetti. Bu yükselişle 95.976 dolara kadar ulaşan Bitcoin, ardından tekrar 94.000 dolar bandında işlem görmeye başladı. Peter Schiff, Michael Saylor'ın 28 Nisan'da duyurduğu büyük Bitcoin alımının fiyatları doğrudan etkilediğini savunurken, ETF para girişlerinin da bu rallide önemli bir rol oynadığına dikkat çekiliyor.

Peter Schiff: Bitcoin Rallisinin Arkasında Strategy'nin Dev Satın Alımları Var

Strategy'nin kripto para piyasasındaki etkisi giderek artıyor. Şirket, son alımıyla birlikte toplam Bitcoin varlıklarını 553.555 BTC'ye yükseltti. Bu portföy için yaklaşık 37,9 milyar dolar harcayan şirket, yılbaşından bu yana yüzde 13,7 BTC getirisi elde etti.

Peter Schiff'in Michael Saylor'a yönelik eleştirileri, kurumsal Bitcoin alımlarının piyasa dinamiklerini nasıl etkilediğine dair tartışmaları yeniden gündeme getirdi. Schiff, Saylor'a "Ortalama fiyatınızın piyasa fiyatının üzerinde olması için ne kadar zaman gerekecek merak ediyorum." diyerek şirketin stratejisini eleştirdi.

ETF'ler de Bitcoin rallisinde önemli bir faktör oldu. Bitcoin ve Ethereum takip eden borsada işlem gören fonlar, geçen hafta 3,2 milyar dolardan fazla para girişi topladı. İçlerinde en büyük payı 1,5 milyar dolarla iShares Bitcoin Trust ETF alırken, ARK 21Shares Bitcoin ETF 620 milyon dolar ve Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund 574 milyon dolardan fazla yatırım çekmeyi başardı.

Bitcoin fiyatındaki bu yükseliş, S&P 500 dahil riskli varlıklarda görülen artışla aynı döneme denk geldi. Haftalık bazda yaklaşık yüzde 8 değer kazanan Bitcoin, kurumsal yatırımcıların ilgisi ve ETF'lere gelen yoğun taleple desteklenen bir momentum yakaladı.