Elon Musk DOGE\'de tek başkan olarak görev yapacak

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Vivek Ramaswamy, Elon Musk ile liderlik ettiği Devlet Verimliliği Departmanı'ndan (DOGE) ayrılarak Ohio valilik yarışına katılıyor. Amerikan siyaset sahnesinde dikkat çeken bu gelişme, Ramaswamy'nin politik kariyerinde yeni bir döneme işaret ediyor. DOGE'deki görevinden çekilme kararı ve Ohio valiliğine yönelik adaylığı, onun siyasi yelpazedeki konumunu daha da pekiştiriyor.

Trump Destekli İş İnsanından Sürpriz Hamle

ABD'li iş insanı ve siyasetçi Vivek Ramaswamy, yönetiminde bulunduğu Devlet Verimliliği Departmanı'ndan (DOGE) istifa ederek, Ohio eyaleti valilik yarışına katılma kararı aldı. Ramaswamy, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada, DOGE'nin Elon Musk liderliğinde başarıya ulaşacağına olan inancını dile getirdi.

Amerikan siyaset sahnesinde yankı uyandıran bu gelişme, DOGE'nin kurucu isimlerinden olan Ramaswamy'nin yeni bir politik hedefe yöneldiğini gösteriyor. ABD Başkanı Donald Trump'ın desteğini alan Ramaswamy'nin bu kararı, ulusal medyada geniş yer buldu.

2027'de görev süresi dolacak olan mevcut Ohio Valisi Mike DeWine'ın koltuğu için şimdiden hareketlilik yaşandığını ortaya koyuyor. Teknoloji dünyasına yönelik eleştirileriyle tanınan Ramaswamy'nin bu adımı, siyasi kariyerinde yeni bir dönemin başlangıcı olarak değerlendiriliyor.

Trump döneminin başlarında kurulan DOGE, şeffaflık konusundaki endişeler nedeniyle eleştirilerin hedefinde yer alıyor. Departmanın kuruluşunun ardından Public Citizen ve çeşitli sivil toplum kuruluşları, Federal Danışma Komitesi Yasası'nın ihlal edildiği gerekçesiyle hukuki süreç başlattı.

Ramaswamy'nin DOGE'den ayrılmasının ardından açıklama yapan Elon Musk, departmanın çalışmalarının aksatılmadan sürdürüleceğini ve gerekli düzenlemelerin yapılmaya devam edeceğini vurguladı. Amerikan kültürüne yönelik sert eleştirileriyle dikkat çeken Ramaswamy'nin bu yeni politik hedefi, farklı kesimlerde tartışmalara neden oluyor.