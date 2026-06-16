Eski Bitcoin madencisi IREN İspanya'da veri merkezi pazarına girdi - Son Dakika
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Eski Bitcoin madencisi IREN İspanya'da veri merkezi pazarına girdi

Eski Bitcoin madencisi IREN İspanya\'da veri merkezi pazarına girdi
16.06.2026 12:26
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Yapay zeka altyapısı sağlayıcısına dönüşen Bitcoin madencisi IREN, İspanyol yapay zeka veri merkezi geliştiricisi Nostrum'u satın alarak Avrupa pazarına girdi.

IREN, veri merkezi geliştiricisi Nostrum'u satın alarak Avrupa pazarında ilerleme kaydetti. Şirket, İspanya merkezli yapay zeka veri merkezi geliştiricisi Ingenostrum S.L.'nin (Nostrum Group) satın alımını tamamladığını açıkladı.

Anlaşma, IREN'in küresel ölçekte büyüyen yapay zeka bulut platformuna yaklaşık 490 megavatlık şebekeye bağlı güvenceli elektrik gücü ekliyor. Ayrıca geliştirme, mühendislik, inşaat ve operasyon alanlarında 50'den fazla çalışanı da bünyeye katıyor. IREN'in kurucu ortağı ve eş CEO'su Daniel Roberts, "Avrupa yapay zeka altyapısının en büyük ve en hızlı büyüyen pazarlarından biri ve İspanya, bol yenilenebilir enerjisi ile güçlü fiber bağlantısı sayesinde en cazip giriş noktalarından." ifadesini kullandı.

IREN AVUSTRALYA'DA 800 MEGAVATLIK PROJE BAŞLATTI

Satın alma, IREN'in ilk Avustralya veri merkezi kampüsünü duyurmasından yalnızca haftalar sonra geldi. Güney Avustralya'daki 800 megavatlık proje, Asya-Pasifik bölgesindeki yapay zeka talebine hizmet edecek. Şirketin artık birden fazla kıtada yapay zeka altyapısı projesi bulunuyor.

MICROSOFT VE NVIDIA ANLAŞMALARI DÖNÜŞÜMÜ HIZLANDIRDI

Bu adımlar, IREN'in yalnızca Bitcoin madenciliği yapan bir şirketten küresel yapay zeka ve yüksek başarımlı bilişim altyapısı sağlayıcısına dönüşümünün son halkalarını oluşturuyor. Şirket son bir yılda Microsoft ile çok milyar dolarlık bir yapay zeka bulut anlaşması imzaladı, Nvidia ile ortaklık kurdu ve veri merkezi varlığını birden fazla kıtaya yaydı.

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Son Dakika Kripto Para Eski Bitcoin madencisi IREN İspanya'da veri merkezi pazarına girdi - Son Dakika

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