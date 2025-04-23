Eski Kraken yöneticileri Solana odaklı kripto şirketini büyütüyor - Son Dakika
Üye Girişi
Kripto Para

Eski Kraken yöneticileri Solana odaklı kripto şirketini büyütüyor

Eski Kraken yöneticileri Solana odaklı kripto şirketini büyütüyor

DeFi Development Corporation (DDC), eski adıyla Janover, Solana (SOL) yatırımlarını artırarak 88.164 adet SOL daha satın aldı ve toplam SOL varlıklarını yaklaşık 34,4 milyon dolara yükseltti. Eski Kraken yöneticileri tarafından bu ay başında satın alınan ve bugün resmen marka değişikliğini tamamlayan şirket, token hazinesi oluşturma ve ağ stake etme stratejisini agresif bir şekilde sürdürüyor.

23.04.2025 12:13
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Duyuruya göre DDC'nin yaklaşık 11,5 milyon dolar değerindeki yeni SOL alımı, şirketin 42 milyon dolarlık finansman turunu tamamlamasının ardından gerçekleştirdiği en son kripto yatırımı olarak dikkat çekiyor. Bu hamle, firmanın ağ doğrulayıcıları kurma ve hazine varlıklarını stakeleme stratejisinin bir parçası olarak konumlanıyor. Şirket, zamanla diğer kripto varlıkların uzun vadeli birikimine de yönelmeyi planlıyor.

DeFi Development Corporation SOL Yatırımlarını Artırıyor

DeFi Development Corporation, Solana'ya yatırım yapan halka açık şirketler trendinin önemli bir temsilcisi haline geldi. Geçen yıl Pump.fun gibi memecoin üreticisi popüler tüketici uygulamalarının lansmanından sonra büyük bir toparlanma yaşayan Solana Blockchain ağı, kurumsal ilginin odağında bulunuyor.

Sol Strategies, bir başka dikkat çekici örnek olarak karşımıza çıkıyor. Şirket, geçen yıl Cypherpunk Holdings'ten bir isim değişikliğine giderek Strategy'nin Bitcoin yaklaşımına benzer bir Solana yatırım tezi geliştirdi. Zincir üstü veriler, Galaxy Digital'in son iki haftada 100 milyon dolardan fazla değerde Ethereum'u (ETH) SOL ile takas ettiğini gösteriyor. Her iki firma da Nasdaq'a girme hedefini taşıyor.

DDC'nin strateji yaklaşımı, Michael Saylor'ın Bitcoin hazine yaklaşımından farklılık gösteriyor. Solana'da staking, SOL'u üretken bir varlık haline getiriyor. DDC, Sol Strategies ve bu hafta bir Solana planı açıklayan halka açık tüketici ürünleri firması Upexi gibi şirketler, ağı güvence altına almak ve ödüller kazanmak için özel donanıma yatırım yapan Bitcoin madencileri gibi çalışıyor.

DeFi Development Corporation kendisini "veri ve yazılım abonelikleri sağlayarak ticari gayrimenkul sektörünü birbirine bağlayan yapay zeka destekli bir çevrim içi platform" olarak tanımlıyor. Şirketin ana iş kolu, ticari mülk borç finansmanı için "hizmet olarak yazılım" sunmayı içeriyor. Janover, hizmetleri için Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH) ve SOL kabul etmeye başladığında, marka değişikliği yapmadan önce kripto ile ilk kez ilgilendi.

Şirket şu anda hisse başına 0,17 SOL metriğini kaydediyor. Bu da hisse başına 23,47 dolar değerine tekabül ediyor. JNVR, dalgalı bir işlem gününde yaklaşık yüzde 3 yükseldi. DDC borsa kodunu güncellemeyi planlıyor.

Hesap Aç, 1.000 TL Kazan. BYBIT TR’ye Şimdi Üye Ol. Reklam Reklamdır

Michael Saylor, Kripto Para, Blockchain, Ethereum, Bitcoin, Solana, Son Dakika

Son Dakika Kripto Para Eski Kraken yöneticileri Solana odaklı kripto şirketini büyütüyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
4,3 ile sallanan şehrimizde 3 günde 100’ün üzerinde deprem 4,3 ile sallanan şehrimizde 3 günde 100'ün üzerinde deprem
Ev hapsi verilen Mahir Polat’tan endişe verici haber Ev hapsi verilen Mahir Polat'tan endişe verici haber
Fenerbahçe’de 11 futbolcunun bileti kesildi Fenerbahçe'de 11 futbolcunun bileti kesildi
Türk kulüplerinin gözde ismiydi, teknik direktör oldu Türk kulüplerinin gözde ismiydi, teknik direktör oldu
Biri yıllarını verdi, diğeri yeni geldi Muslera ve Osimhen’in rekor kırmasına ramak kaldı Biri yıllarını verdi, diğeri yeni geldi! Muslera ve Osimhen'in rekor kırmasına ramak kaldı
Sivas’ta öğretmenleri taşıyan minibüs kaza yaptı: 1 ölü, 2’si ağır 14 yaralı Sivas'ta öğretmenleri taşıyan minibüs kaza yaptı: 1 ölü, 2'si ağır 14 yaralı
Elif Gül’ün evine yapılan baskında kapıyı açan Bilgehan Murat Miniç, CHP’den istifa etti Elif Gül'ün evine yapılan baskında kapıyı açan Bilgehan Murat Miniç, CHP'den istifa etti
Van’da katliam gibi kaza: 7 ölü, 12 yaralı Van'da katliam gibi kaza: 7 ölü, 12 yaralı
At üstünde kalp krizi geçiren cirit sporcusu hayatını kaybetti At üstünde kalp krizi geçiren cirit sporcusu hayatını kaybetti
Futbolseverler müjde Kritik maç şifresiz yayınlanacak Futbolseverler müjde! Kritik maç şifresiz yayınlanacak
Putin’in yıllardır gizlediği oğlu ilk kez görüntülendi Putin'in yıllardır gizlediği oğlu ilk kez görüntülendi

13:39 AFAD’dan 6.2’lik deprem sonrası İstanbul halkına kritik uyarı AFAD'dan 6.2'lik deprem sonrası İstanbul halkına kritik uyarı
13:22 İstanbul’daki deprem anı güvenlik kamerasında İstanbul'daki deprem anı güvenlik kamerasında
13:07 Naci Görür’den İstanbul’daki depremlerle ilgili uyarı Naci Görür'den İstanbul'daki depremlerle ilgili uyarı
13:05 İstanbul’daki 6.2’lik deprem sonrası Bakan Yerlikaya’dan ilk açıklama İstanbul'daki 6.2'lik deprem sonrası Bakan Yerlikaya'dan ilk açıklama
12:47 İstanbul’da 6.2 büyüklüğünde deprem İstanbul'da 6.2 büyüklüğünde deprem
18:39 Gümüşhane’de heyelan meydana geldi, yol ulaşıma kapandı Gümüşhane'de heyelan meydana geldi, yol ulaşıma kapandı
18:38 Dursun Özbek’e yıllar önceki 5. yıldız sözlerini hatırlattılar, bakın ne dedi Dursun Özbek'e yıllar önceki 5. yıldız sözlerini hatırlattılar, bakın ne dedi
18:35 Hindistan’da turistlere silahlı saldırı: 26 ölü Hindistan'da turistlere silahlı saldırı: 26 ölü
18:28 Donald Trump: Gazze inanılmaz önemli bir gayrimenkul, İsrail orayı niye bıraktı anlamıyorum Donald Trump: Gazze inanılmaz önemli bir gayrimenkul, İsrail orayı niye bıraktı anlamıyorum
18:16 Esnaf, yere yatırdığı kişiyi acımasızca dövdü Esnaf, yere yatırdığı kişiyi acımasızca dövdü
18:15 Avrupa’nın devleri bu yıldızın peşinde 50 milyon euroyu veren anında alır Avrupa'nın devleri bu yıldızın peşinde! 50 milyon euroyu veren anında alır
17:53 Bir hafta önce kaybolan kadının yanmış cesedi bulundu Bir hafta önce kaybolan kadının yanmış cesedi bulundu
17:49 10 kişinin hayatını kaybettiği Beluk Apartmanı davasında tutuklama talebi rededild 10 kişinin hayatını kaybettiği Beluk Apartmanı davasında tutuklama talebi rededild
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.04.2025 14:16:50. #7.13#
SON DAKİKA: Eski Kraken yöneticileri Solana odaklı kripto şirketini büyütüyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.