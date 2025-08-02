Ethereum ETF\'leri 20 günlük rekor serisini kaybetti

Kripto para piyasalarında önemli bir dönüm noktası yaşandı. Spot Bitcoin ETF'lerinden çıkan büyük miktardaki fonlar yatırımcı davranışlarındaki değişimi net şekilde ortaya koyuyor. SoSoValue verilerine göre toplam varlık yönetimi 146,48 milyar dolara geriledi ve Bitcoin'in piyasa değerinin yüzde 6,46'sını temsil ediyor.

Bitcoin ETF'leri İkinci En Büyük Çıkışını Yaşadı

Fidelity'nin FBTC fonu 331,42 milyon dolarlık itfalarla çıkışların başını çekti. ARK Invest'in ARKB'si 327,93 milyon dolarlık önemli bir geri çekilme yaşadı. Grayscale'in GBTC'si de 66,79 milyon dolar kaybetti.

BlackRock'ın IBIT'i nispeten küçük 2,58 milyon dolarlık bir kayıp kaydetti. İşlem hacimleri aktif kaldı ve tüm spot Bitcoin ETF'lerinde 6,13 milyar dolar değerinde işlem gerçekleşti.

Ethereum ETF'leri ise şimdiye kadarki en uzun giriş serilerini sonlandırdı. 20 ardışık işlem gününde net giriş kaydettikten sonra sektör cuma günü 152,26 milyon dolarlık çıkış kaydetti.

Standard Chartered'ın yakın tarihli raporu şirketlerin Ethereum'u Bitcoin'in iki katı hızında satın aldıklarını ortaya koydu. Haziran başından bu yana kripto hazine firmaları Ethereum'un toplam dolaşımdaki arzının yaklaşık yüzde 1'ini kapattı.

Bu gelişme ETH'yi yıl sonuna kadar 4.000 dolar fiyat hedefinin üzerine çıkarabileceği değerlendirmesinde bulunuldu. Standard Chartered, Ethereum hazine varlıklarının tüm arzın yüzde 10'unu temsil edecek kadar büyüyebileceğini öngörüyor.