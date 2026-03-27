Üye Girişi
Son Dakika Logo

EURC dolar dışı stablecoin pazarında liderliği pekiştirdi
27.03.2026 11:24
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Euro bazlı stablecoinler, dolar dışı stablecoin pazarının yüzde 85'ini oluşturuyor. Visa destekli araştırma, toplam arzın 1,2 milyar dolara ulaştığını ve Circle'ın euro stablecoini EURC'nin lider konuma geçtiğini ortaya koydu.

Visa için hazırlanan rapora göre dolar dışı stablecoin pazarı aylık yaklaşık 10 milyar dolarlık transfer hacmine ulaştı. Son üç yılda hız kazanan bu büyümede EURC hem arz hem transfer hacmi açısından öne çıktı. Visa ve Mastercard da ağlarının belirli bölgelerinde EURC için mutabakat desteğini ayrıca genişletti.

EURC'nin toplam arzı 27 Şubat itibarıyla 506 milyon doları aştı. Araştırma, EURC dışındaki euro stablecoin işlemlerinin yüzde 80'inin ödeme, havale, bordro ve hazine akışlarına yoğunlaştığını gösterdi. Toplam stablecoin sektörü 300 ila 316 milyar dolar arasında değerlendirilirken euro stablecoinler bu piyasada küçük bir pay tutmaya devam ediyor. Euro ise küresel döviz rezervlerinin yaklaşık yüzde 20'sini oluşturuyor.

MİCA DÜZENLEYİCİ ZEMİN HAZIRLADI

Avrupa Birliği'nin Kripto Varlıklar Pazarları Yönetmeliği (MİCA), 30 Aralık 2024'te kripto varlık hizmet sağlayıcıları için yürürlüğe girdi. Coin Bureau CEO'su Nic Puckrin, Avrupalı şirketlerin stablecoin kullanımına yönelmesinde MiCA'nın getirdiği düzenleyici netliğin belirleyici rol oynadığını aktardı. Puckrin, "EURC doğal bir tercih. Circle, USDC ürünüyle zaten güven inşa etmiş köklü bir isim." dedi.

Dijital euro sürecindeki gecikmeler özel sektör stablecoin ihraççılarına alan açmaya devam ediyor. Circle, EURC ve dolar bazlı coini olan USDC geleneksel bankacılık saatleri dışında euro-dolar döviz akışı için StableFX altyapısıyla kurumsal kullanıma sunuyor.

Sınır ötesi likidite platformu Mansa'nın CEO'su Mouloukou Sanoh, benimsemenin önündeki asıl engelin genel altyapı değil, lisanslı ödeme operatörlerine yönelik çözümler olduğunu savunuyor. Sanoh, "Kazananlar, hazine yöneticisinin ön fonlama veya uyumluluk yükü olmaksızın gerçek zamanlı para taşıyabilmesini sağlayan altyapıyı kuranlar." ifadesini kullandı.

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.03.2026 12:13:21. #7.12#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.