Exodus Bitcoin kasasının yüzde 63\'ünü sattı

Toplam gelir 31 Mart'ta sona eren üç aylık dönemde 22,7 milyon dolar olarak gerçekleşti ve bir önceki yılın aynı dönemindeki 36 milyon dolara kıyasla yüzde 36,8 düştü. Şirketin ana iş kolu olan borsa toplama hizmeti kullanıcı işlem hacimlerinin daralmasıyla 13,8 milyon dolar yani yüzde 40,8 geriledi. Aylık aktif kullanıcı sayısı 1,6 milyondan 1,5 milyona inerken çeyreklik fonlanmış kullanıcı sayısı yüzde 22,2 düşüşle 1,8 milyondan 1,4 milyona geriledi.

EXODUS 1.076 BİTCOİN SATTI

Exodus Aralık 2025 sonunda 1.704 BTC tutuyordu. Mart sonunda bu pozisyon 628 BTC'ye düştü. Şirket çeyrekte gerçekleştirdiği satışlardan 73,2 milyon dolar elde etti ve gelirin neredeyse tamamını fintech şirketleri Monavate ve Baanx'ın ana kuruluşu W3C Corp.'un satın alımına ayırdı.

Dijital varlık portföyü genelinde 76,8 milyon dolarlık gerçekleşmemiş kayıp ve 40,4 milyon dolarlık gerçekleşmiş kazancın netleşmesiyle 36,4 milyon dolarlık zarar oluştu. Çeyrek sonunda şirketin nakit pozisyonu 2025 sonundaki 4,9 milyon dolardan 72,9 milyon dolara yükseldi.

HİSSELER YÜZDE 5,75 GERİLEDİ

Şirket hisseleri 13 Mayıs'ta yüzde 5,75 düşerek 7,71 dolara geriledi ve seans öncesinde yüzde 3,11 daha kayıp vererek 7,47 dolara indi. Exodus makroekonomik baskıları, Fed'in revize edilen büyüme görünümünü ve gümrük vergisi politikasındaki belirsizliği zayıf performansın ana etkenleri olarak gösterdi.

Exodus ayrıca yapay zeka ajanlarının Visa ödeme altyapısı üzerinden harcama yapmasına olanak tanıyan Solana tabanlı stablecoin araç seti XO Cash'i MoonPay iş birliğiyle piyasaya sürdü.