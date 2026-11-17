Kripto piyasa yapıcısı Wintermute, Bitcoin'in (BTC) 50 bin dolarlı seviyelere kadar gerileyebileceğini açıkladı. Şirket hafta sonu görülen 62 bin doları ilk, 60 bin doları ise ikinci destek olarak gösterdi.

Bitcoin bu ay yüzde 15'ten fazla değer kaybetti ve 68 bin dolar civarındaki 200 haftalık ortalamanın altında işlem görüyor. Wintermute, "Dip ya da en düşük seviye tahmini yapmaya çalışmıyoruz, bu mümkün değil" dedi.

FAİZ ARTIRIMI OLASILIĞI YÜZDE 92

Piyasalar ABD Merkez Bankası'nın (Fed) aralıkta faiz artırma olasılığını yüzde 92 olarak fiyatlıyor. Beklenti, ABD'de ekim ayı enflasyonunun aylık yüzde 0,4 ile tahminlerin üzerinde gelmesinin ardından güçlendi.

ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi de yüzde 5'in üzerine çıktı. Wintermute'a göre getiri sağlamayan Bitcoin, yatırımcıların tahvile yönelmesinde nakit kaynağı olarak kullanılıyor.

Şirket ETF'lerden, Bitcoin biriktiren şirketlerden, küçük yatırımcılardan ve kurumlardan gelen talebin yatay ya da düşüş eğiliminde olduğunu belirtti. Stablecoin arzı da son bir ayda 14-16 milyar dolar azaldı.

Spot Bitcoin ETF'lerinden 2026'da şimdiye kadar yaklaşık 1,9 milyar dolar net çıkış oldu. Fonlara 2025'te 21 milyar dolar, 2024'te ise 35 milyar dolar giriş görülmüştü. Fonlar pazartesi günü 7,9 milyon dolarlık sınırlı girişle yedi işlem günü süren çıkış serisini sonlandırdı.

NVİDİA BİLANÇOSU BU AKŞAM

Yatırımcılar bu akşam ABD borsalarının kapanışından sonra açıklanacak Nvidia bilançosunu izliyor. Beklentilerin altında kalacak sonuçların riskli varlıklarda yeni bir satış dalgasını tetikleyebileceği konuşuluyor.

Wintermute, Bitcoin'in 68 bin doların üzerinde günlük kapanış yapması ve aynı gün ETF'lere giriş görülmesi halinde daha az temkinli bir tutuma geçeceğini belirtti. Fed tutanaklarının ya da enflasyon verisinin ocakta faiz artırımı ihtimalini ortadan kaldırması da şirketin şartları arasında yer alıyor.

Orbit Markets'in kurucu ortağı Caroline Mauron, 60 bin dolar seviyesinin bu yıl iki kez ve 2024 boyunca kırılmadığını hatırlattı. Mauron'a göre bu seviyenin altında bir sonraki önemli destek 40 bin dolar civarında bulunuyor. Yayım sırasında Bitcoin 64 bin 200 dolardan işlem görüyor.