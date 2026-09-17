Finans devi S&P Global'den kripto hamlesi - Son Dakika
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Finans devi S&P Global'den kripto hamlesi

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Finans devi S&P Global\'den kripto hamlesi
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Finansal veri ve kredi derecelendirme şirketi S&P Global, kripto güvenliği alanında çalışan OpenZeppelin'i satın almak için anlaşmaya vardı. Bedeli açıklanmayan işlem, şirketin dijital varlıklardaki teknoloji risklerini değerlendirme kapasitesini genişletmeyi hedefliyor.

S&P Global'in 17 Eylül'deki açıklamasına göre satın alma henüz tamamlanmadı ve kapanış koşullarına bağlı bulunuyor. OpenZeppelin'in kendi adıyla ayrı bir iş birimi olarak faaliyetini sürdürmesi planlanıyor.

2015'te kurulan OpenZeppelin, Blockchain ağı üzerinde çalışan akıllı sözleşmeler için açık kaynaklı yazılım geliştiriyor ve güvenlik incelemeleri yapıyor. Şirket, merkeziyetsiz finans projelerinin yanı sıra geleneksel finans kuruluşlarına da hizmet veriyor.

Açıklamaya göre OpenZeppelin'in sözleşme kütüphanesi, bugüne kadar 37 trilyon doları aşan değer transferinin altyapısında kullanıldı. Şirket ayrıca 900'den fazla güvenlik çalışması yürüttü. Transfer tutarı, satın alma bedelini veya OpenZeppelin'in yönettiği varlık miktarını ifade etmiyor.

S&P GLOBAL ZİNCİR ÜSTÜ RİSKLERE ODAKLANIYOR

S&P Global Ratings Başkanı Yann Le Pallec, dijital varlık stratejilerinin güvenilir veri, kıyaslama ölçütleri ve şeffaf risk değerlendirmesine dayandığını söyledi. OpenZeppelin'in teknolojisi ve uzmanlığının, akıllı sözleşmeler ile zincir üstü altyapıya ilişkin risk analizlerini güçlendireceğini belirtti.

Satın alma, finansal ürünler blok zincirine taşınırken kullanılan yazılımların güvenliğini değerlendirme alanını genişletmeyi amaçlıyor. S&P Global, OpenZeppelin'in uzmanlığını geleneksel finans kuruluşları ve merkeziyetsiz finans şirketleri için geliştirdiği hizmetlerde kullanmayı hedefliyor.

OpenZeppelin Genel Müdürü Demian Brener ise anlaşmanın, şirketin altyapısını bu alana giren daha geniş bir kuruluş grubuna ulaştıracağını savundu. Brener görevini sürdürecek ve Le Pallec'e bağlı çalışacak.

Taraflar satın alma bedelini paylaşmadı. S&P Global, işlemin kendi finansal sonuçlarında önemli bir etki yaratmasını beklemediğini bildirdi. Anlaşmanın tamamlanması için kapanış koşullarının karşılanması gerekiyor.

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