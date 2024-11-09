FTX iflasında yeni gelişme: Alameda milyonlarca dolarlık varlığı geri istiyor

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Alameda Research, FTX'in iflas sürecinde dondurulan milyonlarca dolarını geri alabilmek için Crypto.com'a dava açtı. Şirket, iflas öncesinde açılan hesaplar üzerindeki hak iddialarını güçlendiriyor ve bu süreçte yatırımcıların ve alacaklıların nasıl etkilendiğini ortaya koyuyor.

Alameda'nın Hukuki Mücadelesi Devam Ediyor

Kripto para piyasasının tartışmalı şirketlerinden Alameda Research, Crypto.com platformunda bulunan 11 milyon dolarlık varlıklarının iadesi için yasal yollara başvurdu. Delaware İflas Mahkemesi'ne yapılan başvuruda, söz konusu varlıkların şirkete ait olduğu belirtildi.

Başvuru dosyasında yer alan bilgilere göre tartışma konusu hesap FTX'in iflasından önce Ka Yu Tin ismine açılmıştı. İflas sürecinin başlamasının ardından Crypto.com tarafından hesaba erişim engellendi. Alameda Research yönetimi, platformun kendileriyle iş birliği yapmayı reddettiğini ve şirkete ait varlıkları haksız şekilde elinde tutmaya devam ettiğini iddia ediyor.

Bu hamle, Alameda Research'ün son dönemde çeşitli kripto para platformlarına yönelik başlattığı hukuki girişimlerin devamı niteliğinde. Şirket, geçtiğimiz Ekim ayında da KuCoin platformuna karşı benzer bir dava açmış ve yaklaşık 50 milyon dolarlık dondurulan varlıklarının serbest bırakılmasını talep etmişti. KuCoin yönetimi, ilgili hesaplarda şüpheli işlemler tespit edilmesi nedeniyle varlıkları dondurma kararı aldıklarını açıklamıştı.

2022 yılının Kasım ayında FTX ve bağlı kuruluşlarının iflas başvurusunda bulunması, kripto para piyasasında büyük yankı uyandırmıştı. İflas sürecinde yaşanan gelişmeler sonucunda mahkeme, borçluların sunduğu planı onayladı. Plan kapsamında, FTX kullanıcılarının hesaplarındaki değerlerin yüzde 119'una denk gelen bir geri ödeme yapılması öngörülüyor. Ancak geri ödemelerin başlangıç tarihi henüz kesinlik kazanmadı.

Süreç devam ederken, FTX ve Alameda Research'ün üst düzey yöneticilerine yönelik hukuki işlemler de sonuçlanmaya başladı. FTX'in eski CEO'su Sam Bankman-Fried, Alameda'nın eski CEO'su Caroline Ellison ve FTX Digital Markets'in eski eş CEO'su Ryan Salame'nin de aralarında bulunduğu üç üst düzey yönetici hapis cezasına çarptırıldı. Şirketin eski mühendislik direktörü Nishad Singh de ceza alan isimler arasında yer alıyor. FTX'in kurucu ortaklarından Gary Wang için ise 20 Kasım'da hüküm verilmesi bekleniyor.