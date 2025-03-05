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Herkes yanlış anladı: 'Trump'ın kripto rezervi aslında büyük fırsat'

Herkes yanlış anladı: \'Trump\'ın kripto rezervi aslında büyük fırsat\'

Donald Trump'ın 'Stratejik Kripto Rezervi' duyurusunun ardından fiyatlarda yaşanan dalgalanmayı değerlendiren Bitwise Yatırım Müdürü Matt Hougan, insanların ve piyasanın olayı yanlış yorumladığını savundu.

05.03.2025 15:54
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Bitwise Yatırım Müdürü Matt Hougan, Başkan Trump'ın 'ABD Stratejik Kripto Rezervi' duyurusu sonrası yaşanan fiyat dalgalanmalarının piyasanın olayı yanlış yorumlamasından kaynaklandığını belirtti. Hougan, duyurunun sadece Bitcoin içermesi halinde fiyatların daha yüksek olacağını söylese de ABD hükümetinin kripto varlıkları "stratejik" ilan etmesinin uzun vadede olumlu etkiler yaratacağını vurguladı. Analist, rezervin nihai olarak Bitcoin ağırlıklı olacağını ve küresel bir Bitcoin biriktirme yarışını tetikleyeceğini öngörüyor.

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Trump'ın Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH), Solana (SOL), XRP ve Cardano (ADA) içeren bir ABD Stratejik Kripto Rezervi üzerine çalışacak bir grup oluşturduğunu açıklamasının ardından kripto piyasasında önce yükseliş, ardından düşüş yaşandı. Bitwise CIO'su Hougan, bu volatilitenin piyasanın olayları yanlış okumasından kaynaklandığını ve özellikle Cardano gibi spekülatif varlıkların dahil edilmesinin stratejikten çok hesaplayıcı göründüğünü ifade etti. Sektör liderleri arasında stratejik rezervin sadece Bitcoin'den oluşması gerektiği görüşü hakim olurken Hougan, rezervin uzun vadede yükselişe işaret edeceğini ve piyasanın bunu er ya da geç anlayacağını savunuyor.

Kripto para piyasası, Başkan Trump'ın pazar günü yaptığı duyuru sonrası hareketli günler yaşadı. Başkan'ın BTC, ETH, XRP, SOL ve ADA içeren bir ABD Stratejik Kripto Rezervi oluşturma yönünde bir çalışma grubu kurduğunu açıklamasıyla, bu kripto paraların değerleri geçen haftanın düşük seviyelerinden sırasıyla yüzde 10, yüzde 15, yüzde 25, yüzde 30 ve yüzde 70 artış gösterdi.

Ancak bu yükseliş kısa sürdü. Trump'ın Kanada, Meksika ve Çin'den yapılan ithalata yeni tarifeler getireceği açıklaması, piyasalarda risk algısını artırarak Bitcoin'in yüzde 10'dan, Ethereum'un ise yüzde 15'ten fazla düşüş yaşamasına neden oldu.

Bitwise Yatırım Müdürü Matt Hougan, müşterilerine gönderdiği notta piyasanın bu tepkisini değerlendirdi. Hougan, "Piyasa bunu yanlış anlıyor ve işleri fazla düşünüyor" ifadesini kullandı. Analist, önerilen rezervin Bitcoin dışında kripto varlıklar içermesinin piyasayı olumsuz etkilediğini ve özellikle "Cardano gibi spekülatif varlıkların dahil edilmesinin stratejikten ziyade daha hesaplayıcı hissettirdiğini" belirtti.

Hougan, piyasanın hala kaçırdığı üç faktöre dikkat çekti. İlk olarak, Trump'ın müzakere stilini göz önünde bulundurarak ilk teklifin son teklif olmayacağını vurguladı. Taproot Wizards kurucu ortağı Udi Wertheimer'ın görüşüne benzer şekilde, daha geniş kripto rezervinin bir müzakere taktiği olabileceğini savundu.

İkinci faktör olarak haberin ABD dışındaki etkisine değinen Hougan, bir Amerikan rezervinin küresel bir Bitcoin biriktirme yarışını tetikleyeceğini öngördü. Son olarak, bir kez satın alınan kripto varlıkların muhtemelen uzun süre satılmayacağını belirterek, bunun bir "son çare elde tutmak" olacağını ifade etti.

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Son Dakika Kripto Para Herkes yanlış anladı: 'Trump'ın kripto rezervi aslında büyük fırsat' - Son Dakika

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