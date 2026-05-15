İran bağlantılı dondurulmuş 344 milyon USDT mahkemeye taşındı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

İran bağlantılı dondurulmuş 344 milyon USDT mahkemeye taşındı

İran bağlantılı dondurulmuş 344 milyon USDT mahkemeye taşındı
15.05.2026 17:10
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ABD'li terör mağdurları bir federal yargıçtan Tether'i İran Devrim Muhafızları Ordusu'na (IRGC) atfedilen OFAC blokeli cüzdan adreslerinde tutulan 344 milyon doların üzerindeki dondurulmuş USDT'yi kendilerine aktarmaya zorlamasını istedi.

New York Güney Bölgesi Federal Mahkemesi'ne sunulan dilekçe Tether'in IRGC bağlantılı bakiyeleri sıfırlayarak eşdeğer miktarda yeni USDT'yi davacıların belirlediği bir cüzdana ihraç etmesini talep ediyor. Dilekçede Tether'in bunu yapabilecek teknik kapasiteye ve New York devir yasaları ile federal terör uygulama mevzuatı kapsamında yasal yükümlülüğe sahip olduğu savunuldu.

TETHER DAHA ÖNCE BENZERİ İŞLEMLER GERÇEKLEŞTİRMİŞTİ

Dilekçe Tether'in geçmişte benzer işlemleri tamamladığını kanıt olarak sundu. Kasım 2025'te Columbia Bölgesi'ndeki bir el koyma davasında FBI'ın 19 Mart 2025 civarında Tether'e bir el koyma emri sunduğu ve Tether'in eşdeğer USDT tutarını ABD hükümetine aktardığı belirtildi. Ayrı bir Ohio davasında ise Tether 25 Nisan 2025'te hedeflenen bir adresten tokenleri yakarak 4.340.000 USDT'yi kolluk kuvvetlerinin kontrol ettiği bir cüzdana yeniden ihraç etmişti.

Söz konusu cüzdanlar 24 Nisan'da OFAC'ın bunları Özel Olarak Belirlenmiş Vatandaşlar listesine eklediği gün Tether tarafından dondurulmuştu. Davacılar Tether'in El Salvador merkezli olmasına rağmen rezervlerinin büyük ölçüde New York'ta Cantor Fitzgerald aracılığıyla yönetilmesi nedeniyle mahkemenin kişisel yargı yetkisi kullanabileceğini ileri sürdü.

2,42 MİLYAR DOLARLIK TAZMİNAT KARARLARI UYGULANMAK İSTENİYOR

Dilekçe eylemin Tether'in kendi kurumsal varlıklarını değil İran'ın Tether emanetindeki belirli mülkiyet çıkarlarının devrini hedeflediğini vurguladı. Davacılar son yirmi yılda birden fazla ABD terör davasında verilen toplam yaklaşık 552,3 milyon dolar tazminat ve 1,86 milyar dolar cezai tazminat olmak üzere kabaca 2,42 milyar dolarlık kararları uygulamaya çalışıyor.

Kripto Para, Son Dakika

Son Dakika Kripto Para İran bağlantılı dondurulmuş 344 milyon USDT mahkemeye taşındı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Oğlunun acısına dayanamadı Aynı aileden iki cenaze çıktı Oğlunun acısına dayanamadı! Aynı aileden iki cenaze çıktı
Samsun’da 87 yaşındaki kadın ırmak kenarında ölü bulundu Samsun'da 87 yaşındaki kadın ırmak kenarında ölü bulundu
Aksaray’da minibüs tıra çarptı: 12 yaralı Aksaray'da minibüs tıra çarptı: 12 yaralı
Gençlik ve Spor Bakanlığı, 2 bin 610 personel alacak Gençlik ve Spor Bakanlığı, 2 bin 610 personel alacak
Eskişehir’deki yolsuzluk operasyonunda gözaltına alınan şüpheliler sağlık kontrolünden geçirildi Eskişehir'deki yolsuzluk operasyonunda gözaltına alınan şüpheliler sağlık kontrolünden geçirildi
Küçükçekmece’de bir otomobil dur ihtarına uymadı: 1 polis yaralandı Küçükçekmece'de bir otomobil dur ihtarına uymadı: 1 polis yaralandı

23:06
Reyting rekortmeni dizi için final kararı: Eşref Rüya ekrana veda ediyor
Reyting rekortmeni dizi için final kararı: Eşref Rüya ekrana veda ediyor
22:53
Bodrum’u deviren Çorum FK, Esenler Erokspor’un finaldeki rakibi oldu
Bodrum'u deviren Çorum FK, Esenler Erokspor'un finaldeki rakibi oldu
22:43
Belçikalı büyükelçi oynadı, Fransa’dan “Erik dalı” daveti geldi
Belçikalı büyükelçi oynadı, Fransa’dan “Erik dalı” daveti geldi
22:35
Lucas Torreira gözyaşlarına hakim olamadı
Lucas Torreira gözyaşlarına hakim olamadı
22:19
31 yıllık sırrı DNA testi çözdü Ünlü iş insanının dünyasını başına yıkan gerçek
31 yıllık sırrı DNA testi çözdü! Ünlü iş insanının dünyasını başına yıkan gerçek
21:22
İsrail ile Lübnan arasındaki ateşkes 45 gün süreyle uzatıldı
İsrail ile Lübnan arasındaki ateşkes 45 gün süreyle uzatıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.05.2026 23:16:26. #7.13#
SON DAKİKA: İran bağlantılı dondurulmuş 344 milyon USDT mahkemeye taşındı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.