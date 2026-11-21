JPMorgan'ın Nikolaos Panigirtzoglou liderliğindeki analistleri, Bitcoin'in (BTC) üretim maliyetine dair 86 bin dolarlık tahminini çarşamba günü yayımladıkları raporda paylaştı. Kripto para o sırada 65 bin dolar civarındaydı ve fiyat ile maliyet arasındaki fark 21 bin dolardı.

Bitcoin'in cuma günü temmuzdan bu yana ilk kez 60 bin doların altına inmesiyle bu fark 26 bin doları aştı. Analistler satış baskısının arkasında maliyeti yüksek madencileri ve kripto fonlarından çıkan bireysel yatırımcıları görüyor.

86 BİN DOLARLIK MALİYET MADENCİLERİ ZORLUYOR

Analistler, maliyeti yüksek madencilerin nakit yaratmak, faaliyetlerini sürdürmek ya da yapay zeka alanına geçişi finanse etmek için Bitcoin rezervlerini satmış olabileceğini söyledi. Fark açıldıkça madencilerin satış baskısına daha fazla katkı yaptığı tahmin ediliyor.

Madencilik zorluğu da 14 Kasım'da yüzde 9,13 düşerek haziran ayından bu yana en büyük düşüşünü yaşadı. Bitcoin madenciliği hizmetleri sunan Luxor, düşüşte Bitcoin fiyatından çok Batı Teksas'ta yükselen elektrik fiyatlarının etkili olduğunu açıkladı.

SON İKİ HAFTADA FON ÇIKIŞI HIZLANDI

Spot Bitcoin ve Ethereum ETF'leri ile Strategy'ye bağlı kaldıraçlı ETF'ler ekim ve kasımda mayıs-haziran dönemine benzer büyük çıkışlar yaşadı. Son iki haftadaki çıkışlar önceki dört haftadan yüksek olurken hisse senedi ETF'lerine giriş görüldü.

Analistler kripto fonlarından çıkışları çoğunlukla bireysel yatırımcıların sürüklediğini tahmin ediyor. Vadeli işlem piyasasındaki kurumsal pozisyonlar ise büyük ölçüde korundu. JPMorgan, stablecoin piyasa değerindeki düşüşü de bir kısım sermayenin kripto piyasasından tamamen çıktığının işareti olarak görüyor.

JPMorgan yine de işlem gücü düştükçe ve madencilik zorluğu ayarlandıkça fiyat ile maliyet arasındaki farkın daralabileceğini düşünüyor. Yayım sırasında son 24 saatte yüzde 6,3 değer kaybeden Bitcoin 57 bin 900 dolardan işlem görüyor.