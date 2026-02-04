Kanada, kripto saklama hizmetlerine yeni düzenleme getirdi - Son Dakika
Kripto Para

Kanada, kripto saklama hizmetlerine yeni düzenleme getirdi

04.02.2026 19:58
Kanada'nın yatırım sektörü düzenleyicisi CIRO, dijital varlık saklama hizmetleri için siber saldırı, dolandırıcılık ve yetersiz yönetişimden kaynaklanan kayıpları önlemeye yönelik kapsamlı kurallar açıkladı.

Kanada Yatırım Düzenleme Kurumu (CIRO), yayımladığı Dijital Varlık Saklama Çerçevesi ile kripto varlık işlem platformlarını (CTP) işleten üye firmaların müşteri varlıklarını nasıl koruyacağına ilişkin net beklentiler ortaya koydu. Özdenetim yetkisine sahip kurum, çerçevenin üyelik şartları aracılığıyla geçici bir önlem olarak uygulanacağını ve bu sayede kalıcı düzenlemeler hazırlanırken ortaya çıkabilecek risklere hızlı uyum sağlanacağını belirtti.

DÖRT KATEGORİLİ RİSK YAPISI

Çerçevenin temel özelliği, kripto saklama hizmetlerini sermaye düzeyi, düzenleyici denetim, sigorta kapsamı ve operasyonel dayanıklılık gibi faktörlere göre dört kademeye ayıran risk bazlı yapısı. En üst kademedeki saklamacılar müşteri varlıklarının yüzde 100'ünü tutabilirken, bu oran dördüncü kademe için yüzde 40'a düşüyor. Üye firmaların kendi bünyesinde gerçekleştirdiği saklama işlemleri ise toplam müşteri varlıklarının yüzde 20'siyle sınırlandırıldı.

Düzenleme ayrıca anahtar yönetimi, siber güvenlik, olay müdahalesi ve üçüncü taraf riskleri konularında kapsamlı yönetişim politikaları şart koşuyor. Zorunlu sigorta, bağımsız denetimler, güvenlik uyum raporları ve düzenli sızma testleri de gerekliliklerin arasında yer alıyor. Saklama sözleşmelerinin ihmal veya önlenebilir hatalardan kaynaklanan kayıplar için sorumluluk hükümlerini açıkça belirlemesi gerekiyor.

CIRO, çerçevenin yatırımcı koruması ile piyasa inovasyonu ve rekabet arasında denge gözeten, riske dayalı ve orantılı bir yaklaşımı yansıttığını vurguladı. Kurum, düzenlemeyi kripto işlem platformları ve saklama hizmeti sağlayıcıları dahil sektör paydaşlarıyla istişare ederek ve uluslararası uygulamaları göz önünde bulundurarak hazırladığını açıkladı.

Düzenleme, 2019 yılında yaşanan ve binlerce kişinin birikimlerini kaybetmesine yol açan QuadrigaCX çöküşü gibi olaylardan ders çıkarılarak hazırlandı. CIRO, kuralların dijital varlıklara özgü teknolojik, operasyonel ve hukuki riskleri ele aldığını belirtti.

Bu adım, Kanada'nın gelişen kripto piyasasında yatırımcı korumalarını güçlendirme ve sorumlu inovasyonu destekleme çabalarını pekiştiriyor. Geçtiğimiz Ekim ayında Kanada Mali İşlemler ve Raporlar Analiz Merkezi (FINTRAC), yerel kripto borsası Cryptomus'a karanlık ağ pazarları ve dolandırıcılık, fidye yazılımı ödemeleri ile yaptırım ihlallerine karışan cüzdanlarla bağlantılı 1.000'den fazla şüpheli işlemi bildirmediği gerekçesiyle yaklaşık 126 milyon dolar ceza kesmişti. Kurum, benzer nedenlerle yılın başlarında KuCoin ve Binance'e de ceza uygulamıştı.

Kripto Para, Son Dakika

