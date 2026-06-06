Kraken xStocks aracılığıyla SpaceX hisse ihraç sürecine dahil oluyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Kraken xStocks aracılığıyla SpaceX hisse ihraç sürecine dahil oluyor

Kraken xStocks aracılığıyla SpaceX hisse ihraç sürecine dahil oluyor
06.06.2026 14:46
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kripto para borsası Kraken, tokenize hisse senedi platformu xStocks aracılığıyla SpaceX'in beklenen halka arzına erişim imkânı sundu. Bu düzenleme, 110'dan fazla pazardaki uygun kullanıcıların SpaceX hissesini temsil eden SPCXx tokenlarını satın almasına olanak tanıyor.

Kraken'e göre SpaceX, xStocks platformunda erişime açılan ilk halka arz olacak. Platforma katılmak isteyen kullanıcıların Kraken mobil uygulamasında doğrulanmış hesap açarak IPO erişim başvurusu yapması gerekiyor. Hizmet, Kraken Pro ve masaüstü platform üzerinden kullanılamıyor.

Hisse senedi tahsisi alan yatırımcılara altta yatan hisseyle 1'e 1 teminatlandırılmış SPCXx tokenları verilecek. Bu tokenlar Kraken ve xStocks ağındaki diğer platformlarda 7/24 işlem görebilecek. Erişim Avrupa Ekonomik Alanı (AEA) ve 110'dan fazla uluslararası pazarda sunuluyor. ABD, Kanada, Avustralya ve Birleşik Krallık ise düzenleyici kısıtlamalar nedeniyle kapsam dışında kalıyor.

SPACEX 1,8 TRİLYON DOLAR DEĞERLEMEYİ HEDEFLİYOR

Elon Musk tarafından kurulan SpaceX'in 12 Haziran'da piyasaya girmesi bekleniyor. Finans basınına yansıyan bilgilere göre SpaceX'e olan talep ihraç edilecek hisse sayısını aştı ve şirket 1,8 trilyon dolarlık değerleme üzerinden yaklaşık 75 milyar dolar toplamayı hedefliyor. Bu değerleme gerçekleşirse halka arz, 2019'da Suudi Arabistan'ın devlet enerji şirketi Saudi Aramco'nun gerçekleştirdiği 29,4 milyar dolarlık ihracı geçerek tarihin en büyük halka arzı olacak.

Şirketin büyüme hikayesinin merkezinde, gelir ve kârlılık açısından kritik bir kaynak haline gelen uydu internet hizmeti Starlink yer alıyor. Öte yandan yüksek maliyetli fırlatma ve uzay keşif operasyonları, şirketin halka açıldıktan sonra nasıl değerleneceğine dair piyasa sorularını canlı tutuyor.

Kripto Para, Spacex, Son Dakika

Son Dakika Kripto Para Kraken xStocks aracılığıyla SpaceX hisse ihraç sürecine dahil oluyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sıfır Atık Festivali, Atatürk Havalimanı’nda devam ediyor Sıfır Atık Festivali, Atatürk Havalimanı'nda devam ediyor
Hürmüz’ün kapalı olması Rusya’yı ihya etti: Hazineye 1 trilyon ruble girdi Hürmüz'ün kapalı olması Rusya'yı ihya etti: Hazineye 1 trilyon ruble girdi
Görüntü Türkiye’den Günde 6 gram altın buluyorlar, duyan oraya koşuyor Görüntü Türkiye'den! Günde 6 gram altın buluyorlar, duyan oraya koşuyor
Uçak kalktı geliyor Beşiktaş’a İtalyan hoca Uçak kalktı geliyor! Beşiktaş'a İtalyan hoca
Uzman erbaş ve erlerle ilgili yasa teklifi Meclis’te Kamuda istihdam edilecekler Uzman erbaş ve erlerle ilgili yasa teklifi Meclis'te! Kamuda istihdam edilecekler
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Faizin olduğu yerde bereket olmaz Cumhurbaşkanı Erdoğan: Faizin olduğu yerde bereket olmaz

14:39
Aziz Yıldırım’ın çıldırdığı anlar: Hadi lan oradan, geç yerine
Aziz Yıldırım'ın çıldırdığı anlar: Hadi lan oradan, geç yerine
14:17
Daha önce nokta atışı yapan isim emekli ve memur maaşı için rakam verdi
Daha önce nokta atışı yapan isim emekli ve memur maaşı için rakam verdi
13:58
Fenerbahçe Genel Kurulu’nda kavga Aziz Yıldırım koltuğundan kalkıp müdahale etti
Fenerbahçe Genel Kurulu'nda kavga! Aziz Yıldırım koltuğundan kalkıp müdahale etti
13:13
Mitingde büyük gerginlik Özgür Özel, yuhalanan ismi makam aracına aldı
Mitingde büyük gerginlik! Özgür Özel, yuhalanan ismi makam aracına aldı
12:04
Bir kentimizi sarsan yasak aşk cinayetinde yeni gelişme
Bir kentimizi sarsan yasak aşk cinayetinde yeni gelişme
11:31
Rahmi Koç “Kürt kadın“ fıkrasından dolayı özür diledi
Rahmi Koç "Kürt kadın" fıkrasından dolayı özür diledi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.06.2026 14:51:30. #.0.5#
SON DAKİKA: Kraken xStocks aracılığıyla SpaceX hisse ihraç sürecine dahil oluyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.