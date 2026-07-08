Kripto devinin gizli ortaklığına ilk çatlak

Heathcote, Tether'in yatırım portföyünü yönettikten sonra martta danışmanlık görevine geçmek üzere görevinden ayrılmıştı. Aktarılana göre satış, elindeki hissenin tamamını değil bir bölümünü içeriyor. Tether, piyasa değeri bakımından dünyanın en büyük stablecoini olan USDT'yi ihraç ediyor. DefiLlama verilerine göre yaklaşık 184 milyar dolarlık dolaşım arzıyla USDT, stablecoin pazarının yaklaşık yüzde 59'unu oluşturuyor.

Satış, kripto sektörünün en kârlı şirketlerinden biri hâline gelmesine rağmen halka kapalı kalan Tether'in mülkiyet yapısına nadir bir bakış sağlayabilir. Söz konusu satış ayrıca Tether'in Avrupa'da düzenleyici baskıyla karşı karşıya olduğu bir döneme denk geliyor. Tether'in AB'nin kripto çerçevesine uymamayı tercih etmesinin ardından giderek daha fazla MiCA yetkili platform USDT'yi listeden çıkardı. Revolut da bu ay stablecoini platformundan kaldıracağını duyurdu.

TETHER HALKA AÇILMAYA GEREK OLMADIĞINI SAVUNUYOR

Tether Genel Müdürü Paolo Ardoino, stablecoin ihraççısının halka açılmaya ihtiyacı olmadığını açıkça söylerken diğer birçok kripto şirketinin halka arzı değerlendirdiği bildiriliyor.

KRAKEN VE BITHUMB HALKA ARZ TAKVİMİNİ ERTELEDİ

Kripto borsası Kraken halka açılma yönünde birkaç adım attı. Bir habere göre borsa, Eylül 2025'te 15 milyar dolarlık değerleme üzerinden 500 milyon dolar topladı. Bu adım, halka arz hazırlığı beklentilerini güçlendirdi. Şirket ayrıca Kasım 2025'te ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'na halka arz için gizli bir taslak tescil başvurusu yaptığını duyurdu. Ancak yapay zeka kullanımının artmasına bağlı işten çıkarmaların ardından halka arzın 2027'ye kayabileceği aktarıldı.

Güney Koreli kripto borsası Bithumb ise nisanda, geçmişteki düzenleyici sorunların ardından muhasebe politikalarını ve iç kontrollerini güçlendirmek için halka arzını 2028 sonrasına ertelediğini açıklamıştı.