Kripto para piyasaları yükselişe geçti: Bitcoin kritik sınıra dayandı

26.02.2026 09:48
Kripto para piyasaları, Bitcoin'in 69.000 dolar seviyelerine toparlanmasıyla hareketlendi. Bitcoin başta olmak üzere Ethereum (ETH), Solana, (SOL) ve Ripple (XRP) gibi kripto para birimleri yükselişe geçti. Coinbase (COIN) hisseleri yüzde 14 değer kazandı.

Bitcoin (BTC), haftanın ilk yarısında yüzde 5'in üzerinde değer kazanarak 70.000 dolar sınırına dayandı ve kripto para piyasasında bir rahatlama rallisini tetikledi. Bu yükseliş, Ethereum (ETH), Solana (SOL) ve Cardano (ADA) gibi büyük altcoinlerde de önemli artışları beraberinde getirdi. Ancak analistler, piyasanın henüz kritik tehlike bölgesini atlatamadığı konusunda uyarıyor.

PİYASALARDA GENİŞ ÇAPLI TOPARLANMA

Piyasa verilerine göre küresel kripto para piyasasının toplam değeri son 24 saatte yüzde 5,2 artarak 2,43 trilyon dolara ulaştı. Lider kripto para birimi Bitcoin, 68.250 dolar seviyelerinden işlem görürken, en büyük altcoin Ethereum yüzde 9'un üzerinde bir artışla 2.065 dolara yükseldi. Diğer büyük altcoinler de bu yükselişe katıldı. Cardano (ADA) yüzde 11, Solana (SOL) yüzde 7,3 ve Dogecoin (DOGE) yüzde 8,6 oranında değer kazandı. Kripto para birimleri yüzde 15'in üzerinde değer kazandı. Özellikle merkeziyetsiz borsa tokeni Uniswap (UNI), bir yönetim oylaması haberinin etkisiyle hızlı yükselişini sürdürdü ve 4 dolar seviyesini geride bıraktı. Polkadot (DOT) ise yüzde 27 yükselişle 1.60 dolar seviyelerinde işlem görüyor. Kripto bağlantılı şirketlerin hisseleri de piyasadaki olumlu havadan etkilendi ve Coinbase (COIN) hisseleri yüzde 14 değer kazandı.

ANALİSTLER TEMKİNLİ: YÜKSELİŞ KALICI MI?

Yaşanan bu sert yükselişe rağmen analistler, mevcut toparlanmanın kalıcı bir boğa trendinden ziyade teknik bir sıçrama olabileceğini belirtiyor. LMAX Group stratejisti Joel Kruger, piyasanın aşırı satım bölgesinde olması ve kısa pozisyonların sıkışmasının bu hareketi tetiklediğini, ancak net bir temel katalizör olmadığını vurguladı. Benzer şekilde, on-chain veriler de henüz güçlü bir boğa sinyali vermiyor. CryptoQuant verilerine göre kısa vadeli yatırımcılar hala zararına satış yapmaya devam ediyor ve bu durum, piyasada çıkış likiditesi arayışına işaret ediyor olabilir.

Kurumsal tarafta ise zayıflık devam ediyor. 2025'in son çeyreğine ait 13F verileri, büyük yatırım fonlarının Bitcoin ETF'lerinde net satıcı konumunda olduğunu gösteriyor. Analistler, sürdürülebilir bir yükseliş için kurumsal talebin yeniden canlanması ve Bitcoin'in 70.000 ile 72.000 dolar arasındaki kritik direnç bölgesini kalıcı olarak aşması gerektiğini ifade ediyor. Piyasalar, bu seviyelerden gelecek tepkileri ve makroekonomik verileri yakından izlemeye devam edecek.

