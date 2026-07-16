Kritik soru soruldu: Strategy Bitcoin almaya bıraktı mı?

Phong Le, verdiği röportajda hiçbir yere gitmediklerini belirterek hedefinin öngörülebilir gelecekte en büyük Bitcoin alıcısı olmak olduğunu ifade etti. Strategy, sermaye stratejisinin bir parçası olarak son dönemde 215 milyon doların üzerinde Bitcoin sattı ve 22 Haziran'da biten haftadan bu yana hiç Bitcoin almadı. Şirket geçen hafta adi hisse satışıyla yaklaşık 467 milyon dolar toplayarak nakit rezervini 3 milyar dolara çıkardı. Strategy, bu rezervin imtiyazlı hisse temettü ödemelerini yaklaşık iki yıl karşılamaya yeteceğini ve ek finansal esneklik sağladığını belirtti.

Le, imtiyazlı hisse sahiplerinin kısa vadede bilançoda likit nakit tutmanın önemli olduğunu iletmesinin ardından nakit rezervini artırdıklarını söyledi. Yönetici, son Bitcoin satışının aynı zamanda şirketin Bitcoin varlığındaki likiditeyi göstermeyi amaçladığını ekledi.

"BORÇ ENDİŞESİ ANCAK 10 BİN DOLAR ALTINDA GÜNDEME GELİR"

Bitcoin baskı altında kalmayı sürdürür ya da çok daha fazla düşerse ne yapacakları sorulan Le, Bitcoin 8 bin ile 10 bin dolara inmedikçe bilançoya ilişkin bir endişe beklemediklerini söyledi. Le, Bitcoin bu seviyelere yaklaştığında borçlarına ilişkin riskleri değerlendirmek zorunda kalacaklarını, o noktaya kadar bilançoları konusunda kendilerini çok güvende hissettiklerini belirtti. Bitcoin şu sıralar 65 bin dolar dolayında işlem görüyor.

Yönetici, Strategy'nin sermaye yapısını ayı piyasalarına dayanacak, gelecekteki yükselişlerden de yararlanacak biçimde tasarladığını söyledi. Le, şirketin 2022'deki düşüşte benzer bir dönemden geçtiğini ve uzun vadede Bitcoin biriktirmeyi sürdürmeyi beklediğini aktardı. Yöneticiye göre Strategy artık bir Bitcoin hazine şirketinden daha geniş bir dijital sermaye platformuna dönüştü ve gelecekteki alımları desteklemek için zamanla sermaye toplamayı sürdürecek.

Bu stratejinin önemli bir parçasını, şirketin Stretch olarak bilinen sürekli imtiyazlı hissesi STRC oluşturuyor. Le, STRC yeniden 100 dolarlık nominal değerine döndüğünde daha fazla ihraç yapmayı planladıklarını, gelirin daha fazla Bitcoin almak ve dolar rezervini büyütmek için kullanılacağını söyledi. Yöneticiye göre zamanla daha fazla imtiyazlı hisse ihraç etmek, hisse başına Bitcoin miktarını artırdığı için sermaye planının büyük bir bölümünü oluşturuyor.

STRC, mayıstan bu yana 100 dolarlık nominal değerinin altında işlem görüyor ve çarşamba günü 88 dolar dolayındaydı. Le, hissedarların birincil hedeflerinin zamanla Bitcoin'in getirisini geçmek olduğunu bildiğini, şirket Bitcoin'inin net varlık değerinin üzerinde fiyatlandığı sürece daha fazla hisse ihraç edebileceklerini söyledi. Şirketin piyasa değerini Bitcoin varlığının değeriyle karşılaştıran mNAV oranı geçen ay 1'in altına inmiş, ardından yaklaşık 1,02'ye toparlanmıştı.