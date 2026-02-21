Malezya\'da 12 polis memuru kripto para gasp şüphesiyle gözaltına alındı

Selangor Eyaleti Emniyet Müdürü Shazeli Kahar, gözaltı kararlarının, 6 Şubat'ta mağdurlardan birinin yaptığı şikâyetin ardından başlatılan soruşturmaya dayandığını belirtti. Yerel basına göre, yaşları 25 ile 45 arasında değişen sekiz Çinli vatandaş, polislerin gece yarısı Kuala Lumpur dışındaki Kajang bölgesinde bir müstakil eve baskın düzenlediğini, telefonlarına ve dizüstü bilgisayarlarına el koyduğunu ve mağdurlardan birini belirli bir kripto para hesabına dijital varlık transferi yapmaya zorladığını iddia etti.

Kahar, "Derhal harekete geçildi ve 12 polis memuru soruşturmaya yardımcı olmak üzere gözaltına alındı" dedi. Yetkili, davanın bir yabancı uyruklu kişinin kripto para varlıklarını hedef alan toplu soygun olarak değerlendirildiğini ekledi.

YOLSUZLUKLA MÜCADELE VURGUSU

Kahar, Selangor polis teşkilatının "suç faaliyetlerine karışan hiçbir memur veya personelle uzlaşmayacağını" belirterek soruşturmanın ciddiyetine dikkat çekti.

Gözaltılar, Malezya Kralı Sultan İbrahim Sultan İskandar'ın devlet kurumlarındaki yolsuzluğun mercek altında olduğu yönündeki uyarısının ardından birkaç gün sonra geldi. Kral, pazartesi günü yaptığı açıklamada polis de dâhil olmak üzere çeşitli kurumlardaki yolsuz kişilerin "radarında" olduğunu belirterek "Hiçbir şey bilmediğimi sanmayın. Benim de kendi istihbaratım var" ifadelerini kullandı.

Malezya hükümeti de Başbakan Enver İbrahim'in 2022'de göreve gelmesinin ardından yolsuzlukla mücadele çalışmalarını yoğunlaştırdı. Hükümet, son aylarda kamu sektöründeki yetki istismarını önlemeye yönelik kapsamlı bir hamle kapsamında çok sayıda üst düzey yetkili ve tanınmış isim hakkında dava açtı.